RISULTATO FINALE: PALERMO - AVELLINO 1-0

SECONDO TEMPO

49' è finita! Il Palermo batte l'Avellino con una rete al 42' di Floriano su rigore. I giocatori restano ancora in campo per dirsene ancora quattro e danno un assaggio del clima infuocato che potremmo aspettarci nel match di ritorno. Gara molto bloccata con i rosanero che hanno sfruttato al meglio una delle rare sbavature difensive degli ospiti per capitalizzare al massimo il punteggio. Appuntamento dunque a mercoledì per la gara di ritorno e un nuovo live denso di emozioni!

48' ultima possibilità per gli ospiti sul rinvio lungo di Forte ma palla recuperata a centrocampo da Silipo, apertura su Broh bravo a coprire palla e farsi stendere

46' fallo di Valente dall'out di destra, steso Carriero. Sulla battuta D'Aloi dalla destra d'attacco: palla sul primo palo, tocco sotto di Ciancio e traversa che salva Pelagotti reattivo ad allontanare con un pugno!

45' 4 minuti di recupero

45' prova a stringere i tempi l'Avellino che spera nel pari nel recupero

44' batte De Francesco ma non riesce la conclusione a giro, palla nettamente sopra la traversa

43' fallo di Lancini ai 25 metri in posizione centrale, molto interessante per il piede di De Francesco

42' FLORIANOO!!!! VANTAGGIO DEL PALERMO!!!! Dagli undici mentri il numero 7 conclude alla destra di Forte con palla sotto l'incrocio dei pali. Intuisce il portiere che non arriva sulla traiettoria

40' RIGORE PER IL PALERMO!!! Palla in area per Broh che riceve un filtrante di Floriano e viene abbracciato da Dossena, ammonito

39' dentro De Francesco per D'Angelo

37' lancio per Kanoute, protezione palla di Dossena, fischiato fallo in attacco

35' gara che resta molto bloccata, padroni di casa che sembrano avere meno energie in questo finale

32' cartellino giallo anche per Carriero che non era d'accordo con la decisione presa dal direttore di gara

32' fermato in fuorigioco Valente, sale bene la linea difensiva

30' lascia il campo Maniero per Berardotto e Fella per Santaniello

29' angolo per gli irpini: sugli sviluppi l'arbitro ravvisa un fallo in attacco

27' in campo Peretti per Doda

24' scambio tra Tito e Carriero in occasione di una punizione e corner conquistato: sugli sviluppi Maniero tenta un'acrobazia in area ma viene fermato in offiside

23' fase positiva per gli Irpini che guadagnano metri in campo e rosanero che trovano difficoltà in fase di impostazione del gioco

22' conclusione dalla distanza con il destro Aloi ma palla a mezz'altezza che termina alcuni metri a lato

19' ricordiamo che in caso di parità tra l'andata e ritorno passerebbe l'Avellino

18' possesso ora più ragionato della squadra di Filippi, fischiato fallo in attacco a Kanoute

15' doppio cambio per il Palermo: Silipo per Santana e Floriano per Saraniti. Sarà Kanoutè a fare il falso nove

14' guadagna metri l'Avellino che prova a spingere in questa fase. Tentativo senza precisione per Maniero dal limite, palla sul fondo

13' percussione di Carriero sulla trequarti, passaggio per Ciancio ma allontana la difesa

12' lancio in profondità per Kanoute, legge bene i tempi di uscita per Forte che lo anticipa senza problemi

10' prova una giocata molto difficile Saraniti in area, buona chiusura di Laezza e rinvio dal fondo per Forte

8' ottimo avvio della squadra di casa che sta provando a prendere il controllo del match

6' buona copertura di Illanes in area su Kanoute che stava per ricevere un preciso cross dalla sinistra di Santana

5' azione strepitosa di Valente che sulla trequarti si beve due giocatori quindi lascia partire una conclusione dal limite a mezz'altezza respinta da Forte!

3' fermato in offside il Palermo, punizione per la difesa

2' tocco con un braccio di Tito, fischiato fallo in attacco

1' fischiato fallo in attacco a Kanoute, al lungo rilancio Forte, anticipato Maniero quindi Accardi effettua un retropassaggio al portiere

si riparte! Questa volta il calcio d'inizio per i rosanero

in campo Accardi per Marong, la novità in casa Palermo nell'intervallo

terna arbitrale e formazioni in campo, tutto pronto per la ripresa del gioco!

torniamo in campo per seguire il secondo tempo del match, squadre fra qualche istante pronti a sfidarsi

PRIMO TEMPO

46' primo tempo molto spezzettato tra Palermo e Avellino che chiudono sullo 0-0 di partenza. Diverse le interruzioni di gioco e nervosismo in campo che ha finito per condizionare il gioco, bello solo a tratti tra le due squadre. Fra pochi minuti seguiremo il secondo tempo del match e ricordiamo che sono live anche gli altri incontri playoff

46' l'arbitro fischia la fine del primo tempo ma le due squadre hanno ancora molte cose da dirsi prima

46' scontro di gioco e altro capannello in campo, panchina dell'Avellino tutto in piedi. Fella polemico dopo un contrasto di gioco

45' nulla di fatto sul corner successivo e 1 minuto di recupero

44' giallo a Laez per simulazione, il giocatore si è accastato a terra senza essere toccato

44' conclusione molto bella dal limite a mezz'altezza di De Rose su sponda di Kanoute, vola Forte sulla sua sinistra a deviare in angolo!

43' palla di Saraniti in area per Kaonouté, il giocatore si incunea tra due difensori ma si era aggiustato il pallone con un braccio

40' conclusione in area di Tito con il mancino dal limite dell'area su palla proveniente dalla sinistra ma palla di poco sopra la traversa!

38' punizione di Santana dalla sinistra, ci arriva di testa Saraniti ma palla sopra la traversa!

35' giallo anche per Marconi intervenuto su Maniero con il gomito alto. Sugli sviluppi della punizione Fella viene pizzicato in fuorigioco

33' prova con il mancino Carriero dal limite ma rasoterra piuttosto angolato che viene bloccato a terra da Pelagotti

31' giallo a Saraniti: sulla successiva punizione di Tito difesa un pò distratta, Illanes riceve in area, sponda al centro ma difesa che spazza via

31' cross basso dal fondo di Ciancio, svirgola a centroarea Marconi ma non ne approfitta Maniero

29' conclusione velleitaria di Fella da fuoriarea ma il giocatore non inquadra lo specchio della porta

28' verticalizzazione per Kaonute, reattivo Forte che esce ai 25 metri per anticiparlo con i piedi e allontanare la sfera

26' si riprende a giocare con la rimessa laterale per l'Avellino, Marconi allontana per un attimo quindi Carriero non riesce a superare il marcatore e laterale per il Palermo

25' si ossserva un minuto di silenzio per ricordare le vittime delle mafie

25' lungo lancio di Fella per Maniero sulla trequarti Marong devia in fallo laterale

23' si torna a giocare con una punizione affidata a Marconi, sulla linea mediana del campo

22' attenzione rissa in campo! L'arbitro prova a rimettere calma in campo: giallo a Ciancio e De Rose

20' angolo conquistato dai padroni di casa e affidato a Santana: traiettoria molto lunga su Lancini che si accontenta di una rimessa laterale sulla fascia opposta

19' fallo di De Laoi, guadagna metri la squadra rosanero quindi è Valente steso da Ciancio sulla trequarti campo

15' fallo in attacco di Doda su D'Angelo, al rinvio Forte da fuoriarea: lungo rinvio su Fella ma c'è l'ottima copertura di Marconi con palla che sfila sul fondo

13' palla in area per Maniero, Marong allontana ma irpini che restano in proiezione offensiva. Qualche istante più tardi però l'arbitro ravvede un fallo in attacco di Maniero

11' piccolo battibecco tra Laezza e Santana, clima rovente in campo

10' qualche scintilla tra Maniero e Marong, l'arbitro li porta a se per riportare la calma e redarguirli verbalmente

8' uscita fuori dai pali con i piedi di Pelagotti ad anticipare Fella!

4' primo spunto di capitan Santana che conquista una punizione dalla sinistra d'attacco: cross basso di Santana preda della difesa che allontana

3' Fella per Carriero, cross dal fondo intercettato da Broh, palla in angolo. Sugli sviluppi palla alta sopra la traversa con difesa un pò impreparata

2' prima azione del Palermo, cross di Valente, uscita di pugni per Forte che ha subito una carica

ricordiamo che si tratta del match di andata, mercoledì il ritorno in Campania

partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Avellino nella traduzionale maglia biancoverde, Palermo in quella rosanero

Capitani a centrocampo, giornata calda con temperatura intorno a 25 gradi

Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, ci siamo! Prepariamo a vivere le emozioni di questo match di playoff

Pochi istanti ancora e saremo pronti a commentare il match in diretta

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Palermo - Avellino. Seguiremo il match con il commento in diretta a partire dalle 17.30. Ricordiamo che un'ora prima saranno disponibili le formazioni ufficiali, di seguito presente il tabellino con tutti i principali dati del match.

TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong (dal 1' st 4 Accardi), 13 Lancini, 15 Marconi; 2 Doda (dal 27' st 16 Peretti), 21 Broh, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 11 Santana (C.) (dal 15' st 10 Silipo,); 9 Saraniti (dal 15' st 7 Floriano). A disposizione: 25 Faraone, 3 Corrado, 5 Palazzi, 6 Crivello, 8 Martin, 19 Odjer, 24 Somma, 29 Almici. Allenatore: Filippi.

AVELLINO: 22 Forte; 5 Laezza (C.), 13 Dossena, 31 Illanes; 23 Ciancio, 21 Carriero, 4 De Aloi, 27 D’Angelo (dal 39' st 10 De Francesco), 3 Tito; 19 Maniero (dal 30' st 7 Berardotto), 11 Fella (dal 30' st 9 Santaniello). A disposizione: 1 Pane, 2 Rizzo, 8 Silvestri, 14 Errico, 15 Rocchi, 17 Adamo, 28 Silvestri, 33 Baraye. Allenatore: Braglia.

Reti: al 42' st Floriano (rigore)

Ammonizioni: Ciancio, De Rose, Saraniti, Marconi, Carriero, Dossena

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa