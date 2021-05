I suggerimenti del giorno sono dedicati alla trentottesima giornata del campionato di Serie A: in palio un posto in Champions League

Domenica 23 maggio si gioca la trentotteesima e ultima giornata del campionato di Serie A: con Scudetto assegnato e retrocessioni già definite, resta ancora da decidere un posto in Champions. I pronostici di oggi si riferiscono a sei gare valide per questa competizione. Nel dettaglio il pronostico del giorno.

Inter – Udinese 1 (ore 12.30)

l’Inter, già con lo Scudetto sul petto da settimane, è reduce dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupa, ovviamente, la prima posizione con 88 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gotti che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria e in classifica occupa la dodicesima posizione con 40 punti.

Atalanta – Milan 1 (ore 20.45)

L’Atalanta viene dalla sconfitta contro la Juventus nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium. In campionato, invece, la Dea è reduce dal successo esterno contro il Genoa che le ha permesso di staccare il pass per la Champions League con un turno d’anticipo. La Dea occupa la seconda posizione con 78 punti, +2 su Napoli e Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pioli che viene dal deludente pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupano la terza posizione, insieme al Napoli, con 76 punti, +1 sulla Juventus. I rossoneri hanno bisogno di vincere per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in caso contrario la squadra di Pioli dovrà sperare che la Juventus non faccia altrettanto a Bologna.

Bologna – Juventus 2 (ore 20.45)

Il Bologna viene dal pareggio esterno contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 41 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pirlo che viene dalla vittoria contro l’Atalanta nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium. In campionato, i bianconeri sono reduci dalla vittoria casalinga contro l’Inter ed in classifica occupano la quinta posizione con 75 punti, -1 da Napoli e Milan. Per centrare il quarto posto la Juventus deve necessariamente vincere e sperare che una tra Napoli e Milan non lo faccia, rispettivamente, contro Hellas Verona e Atalanta.

Napoli – Hellas Verona 1 (ore 20.45)

Il Napoli viene dal successo esterno contro la Fiorentina e in classifica occupa la terza posizione, insieme al Milan, con 76 punti, + 1 sulla Juventus. Ai partenopei basterà vincere per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte troviamo la squadra di Juric che è reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna ed in classifica occupa la decima posizione con 44 punti.

Sassuolo – Lazio 1 (ore 20.45)

Il Sassuolo viene dalla vittoria esterna contro il Parma ed in classifica occupa l’ottava posizione con 59 punti. -2 dalla Roma. Gli emiliani possono ancora qualificarsi per la Conference League e per farlo dovranno vincere sperando che la squadra di Fonseca perda contro lo Spezia. Dall’altra parte troviamo la squadra di Inzaghi che viene dal pari casalingo contro il Torino ed in classifica occupa la sesta posizione con 68 punti.

Spezia – Roma 2 (ore 20.45)

La squadra di Italiano ha centrato la salvezza con un turno d’anticipo grazie al netto successo casalingo contro il Torino. Gli Aquilotti occupano la quindicesima posizione in classifica con 38 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Fonseca che viene dal successo nel Derby contro la Lazio e in classifica occupa il settimo posto con 61 punti. Per qualificarsi alla Conference League, i capitolini devono pareggiare o, anche, perdere sperando che il Sassuolo non vinca contro la Lazio.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 maggio 2021

Inter-Udinese 1 (1,35)

Atalanta-Milan 1 (2,35)

Bologna-Juventus 2 (1,23)

Napoli-Hellas Verona 1 (1,18)

Sassuolo-Lazio 1 (1,87)

Spezia-Roma 2 (1,57)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 135 EURO