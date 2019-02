Serie B, Palermo – Brescia 1-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Palermo – Brescia 1-1 il risultato finale, Tremolada acciuffa il pareggio nei minuti di recupero e risponde a Nestorovski.

PALERMO – Termina con il risultato di 1-1 il match tra Palermo e Brescia valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. A segnare sono due subentrati: prima Nestorovski porta in vantaggio i rosanero con un bel colpo di testa in torsione, poi Tremolada trova il pari con un tentativo di cross che, complice il forte vento, inganna Brignoli e si insacca in rete nei minuti di recupero. Il Brescia, così, mantiene la vetta della classifica con un punto di vantaggio sulla squadra di Stellone.

Il tabellino del match

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo (82′ Chochev), Haas (90’+3′ Moreo); Falletti (76′ Nestorovski), Trajkovski; Puscas. All. Stellone

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana (84′ Tremolada), Romagnoli, Martella (12′ Gastaldello); Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Morosini (83′ Rodriguez). All. Corini

Reti: 79′ Nestorovski (P); 90’+2′ Tremolada.

Ammonizioni: Torregrossa, Ndoj, Sabelli, Tremolada (B); Falletti, Rispoli (P)

Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Stadio: Barbera