Palermo – Brescia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Palermo – Brescia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

PALERMO – Venerdì 15 febbraio alle ore 21 andrà in scena Palermo – Brescia, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Sfida ad alta quota al Barbera visto che le due compagini si giocano la vetta del torneo cadetto. Da una parte c’è la formazione siciliana che, nonostante le vicissitudini societarie, viene dalla vittoria esterna col Perugia ed in classifica occupa la seconda posizione con 41 punti. Dall’altra parte ci sono le Rondinelle che stanno vivendo un periodo di forma strepitoso: nell’ultimo turno successo casalingo col Carpi per i lombardi che occupano il primo posto con 42 punti.

La cronaca minuto per minuto

Venerdì 15 febbraio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PALERMO – La formazione di Stellone potrebbe scendere in campo col 4-3-2-1 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Salvi e Rispoli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bellusci e Szyminski. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Haas e Aleesami mezze ali mentre davanti Falletti e Trajkovski a supporto di Puscas.

QUI BRESCIA – La compagine lombarda dovrebbe schierarsi col classico 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, reparto arretrato formato da Sabelli e Martella sulle corsie esterne mentre al centro Romagnoli e Cistana. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Ndoj e Bisoli mezze ali mentre in attacco Spalek a supporto del tandem composto da Donnarumma e Torregrossa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Palermo – Brescia, valevole per l’anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su RAI SPORT.

Le probabili formazioni di Palermo – Brescia

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Salvi, Bellusci, Szyminski, Rispoli, Haas, Jajalo, Aleesami, Falletti, Trajkovski, Puscas. Allenatore: Stellone

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini

STADIO: Renzo Barbera