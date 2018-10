Serie B – Il Palermo torna a sorridere: battuto il Crotone 1-0

Preziosa vittoria della compagine siciliana che batte il Crotone nei minuti finali grazie al gol di Nestorovski.

PALERMO – Nel match valido per il posticipo della settima giornata del campionato di Serie B il Palermo batte 1-0 il Crotone e torna al successo dopo un periodo negativo. A decidere il match del Barbera è Nestorovski che, nel finale di gara, regala la prima vittoria a Roberto Stellone. Con questo successo la formazione siciliana sale a quota 11 in classifica mentre la squadra pitagorica scivola al dodicesimo posto con 7 punti.

Il racconto della partita

Partita con poche emozioni che ha visto il Palermo conquistare tre punti pesantissimi. Probabilmente sarebbe stato giusto il pareggio, ma il gol di Nestorovski arrivato come un fulmine ha permesso ai rosanero di rimanere nella scia del Verona e del Pescara.

FINE PARTITA 93' Ghersini manda tutti sotto la doccia!! Palermo batte Crotone 1-0

90' 3 Minuti di recupero

89' Murawski ci prova da fuori con una botta potente che esce alta

86' IL GOL: Ennesimo cambio di fronte con Nestorovki che arriva alla conclusione, quat'ultima viene deviata da Marchizza che manda fuori tempo Cordaz per l'1-0 rosanero

86' GOOOOOOOOOOOOOL PALERMOOOOOOOOO!!!!!

84' Squadre lunghissimi, continui cambi di fronte. Si prospettano almeno 6 minuti infuocati

81' Ancora Moreo: questa volta prova con una botta da fuori che finisce alta

80' 10 minuti al termine. Resiste ancora lo 0-0

76' Prova Rohden da lontano. Palla che sfiora il palo

76' Sostituzione Palermo ENTRA: Falletti ESCE: Trajkovski

74' Sostituzione Crotone ENTRA: Faraoni ESCE: Budimir

73' Subito Moreo si fa vedere: la girata di testa termina a lato

71' Cross sbagliato da Rispoli che diventa un tiro. Traversa piena

70' Sostituzione Palermo ENTRA:Moreo ESCE: Puscas

69' La gara sembra non voler decollare, poche emozioni e pochi tiri

63' Sostituzione Crotone ENTRA: Simy ESCE: Stoian

63' Sostituzione Palermo ENTRA: Rispoli ESCE: Haas

62' Nestorovski spreca un buona azione di Puscas mandando la palla fuori

60' La partita, dopo un'ora, continua a rimanere con i ritmi molto bassi

56' Gol annullato per fuorigioco ( millimetrico) a Nestorovski che aveva trovato il gol con una spendida rovesciata

52' Bravo Brignoli con i pugni in uscita alta che manda via dall'area eventuali pericoli

50' Secondo tempo che è iniziato con molti errori da entrambe le parti

47' Hass ci prova al volo, ma la palla finisce sugli spalti del Barbera

45' Ricomincia Palermo - Crotone

INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO

45' 2 minuti di recupero

45' Super Cordaz su Nestorovski che ha manadato la palla verso la porta con un potente colpo di testa. Ottimo intervento del portiere rossoblu

42' Due ammonizioni nella stessa azione per i giocaori del Palermo: Trajkovski e Bellusci finiscono sulla lista dei cattivi

39' Il Palermo sta giocando meglio, ma non è mai stato concretamente pericoloso

36' Martella prova con il sinistro. Fuori

32' Sostituzione Crotone ESCE: Nalini ENTRA: Rohden

30' Nalini resta a terra dopo un contrasto con Rajkovic, Profondo taglio sul ginocchio che , probabilmente ,lo costringerà a lasciare il campo

28' Barberis spreca una ghiotta occasione per il Crotone. Il centrocampista strozza troppo il tiro

26' Parita con i ritmi bassi, nessuna delle due squadre sembra voler affondare

23' Prova Haas da fuori, centrato Sampirisi

21' Il Palermo si lamenta per due , presunti, rigori non dati. Solo semplici contatti nell'area di rigore del Crotone

18' Ammonito anche Rajkovic per un fallo da dietro su Budimir

16' Partita ancora bloccata. Solo qualche conclusione da lontano da parte dei rosanero

12' Ancora Trajkovki : il macedone ha provato un azione prolungata all'intero dell'area. Al momento del tiro bravi i difensori del Crotone a spazzare

10' Tiro di Trajkovski bloccato da Cordaz

10' Meglio il Palermo in questi primi 10 minuti.

7' Jajalo da 30mt ha provato il tiro rasoterra. Palla di poco fuori alla sinistra di Cordaz

5' Trajkovski prova il tiro da fuori area. Palla altissima

3' Budimir rischia l'espulsione per simulazione, Ghersini lo grazia

1' Subito ammonito Budimir per una sbracciata all'interno dell'area di rigore su un difensore palermitano

0' Ghersini fischia! Buona partita a tutti!

INIZIO PRIMO TEMPO 21.00 Le squadre stanno entrando in campo

20.55 5 minuti all'inizio del match! Tra poco si comincia!

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine siciliana che nello scorso turno ha riposato. La squadra di Stellone occupa la nona posizione in classifica con otto punti conquistati in cinque giornate. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione calabrese che è reduce dal pareggio casalingo contro il Brescia. Nona posizione in classifica per i pitagorici che hanno raccolto sette punti nelle prime cinque giornate disputate fin qui.

QUI PALERMO – La formazione siciliana dovrebbe schierarsi col 4-3-2-1 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Salvi e Aleesami sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bellusci e Rajkovic. A centrocampo Jajalo in regia con Murawski e Haas mezze ali mentre davanti Trajkovski e Falletti a supporto dell’unica punta Nestorovski.

QUI CROTONE – La compagine pitagorica dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Vaisanen, Sampirisi e Marchizza. A centrocampo Benali in cabina di regia con Rodhen e Firenze mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio alla corsa di Molina e Martella. In attacco tandem offensivo composto da Stoian e Budimir.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida tra Palermo e Crotone, valida per la settima giornata del campionato di Serie B, sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Palermo – Crotone

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski, Falletti, Nestorovski. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Rispoli, Struna, Szyminski, Fiordilino, Moreo, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Sampirisi, Marchizza; Molina, Rodhen, Benali, Firenze, Martella; Stoian, Budimir. A disposizione: Festa, Curado, Faraoni, Crociata, Barberis, Zanellato, Simy, Valietti, Spinelli, Aristoteles, Nalini, Cuomo, Figliuzzi. Allenatore: Giovanni Stroppa

STADIO: Renzo Barbera