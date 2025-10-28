Palermo-Monza 0-3: tris dei bianzoli a Barbera

Diretta di Palermo-Monza di Martedì 28 ottobre 2025: nel primo tempo sblocca Mota al 39′, nella ripresa a segno Izzo e Azzi

PALERMO – Il Monza cala il tris al “Renzo Barbera” e infligge al Palermo una pesante sconfitta per 3-0 nella decima giornata di Serie B. Dopo il ko di Catanzaro, i rosanero incassano un altro duro colpo, mostrando limiti evidenti in fase offensiva e una preoccupante fragilità difensiva. I brianzoli, invece, confermano il loro ottimo momento di forma con una prestazione autoritaria e cinica, che vale il secondo posto in classifica.

Cronaca della partita

Il Palermo parte con buon piglio e costruisce un paio di occasioni interessanti con Ranocchia e Diakité, ma è il Monza a colpire per primo: al 39’ Dany Mota sfrutta un errore in uscita di Gomes e, servito da Azzi, salta Joronen e insacca lo 0-1. Nella ripresa, i rosanero provano a reagire ma vengono subito puniti: al 5’ Armando Izzo svetta su corner e raddoppia con un colpo di testa preciso. Inzaghi inserisce Brunori e Corona, ma la manovra resta sterile e prevedibile. Il Monza controlla senza affanni e chiude i conti al 45’+5 con Paulo Azzi, che finalizza un contropiede perfetto orchestrato da Colpani. Nel finale fioccano le ammonizioni: Brunori, Izzo, Birindelli e Ravanelli finiscono sul taccuino dell’arbitro Sacchi. Il Palermo chiude tra i fischi del pubblico, mentre il Monza festeggia una vittoria netta e meritata.

Tabellino

PALERMO: Joronen J., Pierozzi N., Peda P., Ceccaroni P., Diakite S., Segre J. (dal 19′ st Corona G.), Ranocchia F. (dal 32′ st Blin A.), Gomes C. (dal 10′ st Palumbo A.), Augello T. (dal 32′ st Vasic A.), Pohjanpalo J., Le Douaron J. (dal 19′ st Brunori M.). A disposizione: Bani M., Bardi F., Bereszynski B., Blin A., Brunori M., Corona G., Giovane S., Gomis A., Nicolosi E., Palumbo A., Vasic A., Veroli D. Allenatore: Inzaghi F.. MONZA: Thiam D., Izzo A. (dal 35′ st Delli Carri F.), Ravanelli L., Lucchesi L., Birindelli S. (dal 40′ st Carboni A.), Obiang P., Pessina M., Azzi P., Ciurria P. (dal 40′ st Brorsson A.), Balde K. (dal 16′ st Colpani A.), Mota D. (dal 35′ st Maric M.). A disposizione: Bakoune A., Brorsson A., Capolupo S., Caprari G., Carboni A., Colpani A., Delli Carri F., Galazzi N., Maric M., Pizzignacco S., Sardo J., Zeroli K. Allenatore: Bianco P.. Reti: al 39′ pt Mota D. (Monza) , al 5′ st Izzo A. (Monza) , al 45’+5 st Azzi P. (Monza) . Ammonizioni: al 29′ st Brunori M. (Palermo) al 30′ pt Balde K. (Monza), al 29′ st Izzo A. (Monza), al 37′ st Birindelli S. (Monza), al 45’+4 st Ravanelli L. (Monza). Convocati Palermo

Portieri: Joronen, Gomis, Bardi

Difensori: Bereszynski, Diakité, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Bani

Centrocampisti: Augello, Gomes, Blin, Segre, Ranocchia, Palumbo, Vasic, Giovane, Nicolosi, Corona

Attaccanti: Brunori, Pohjanpalo, Le Douaron

Presentazione del match

Martedì 28 ottobre alle ore 20.30 lo Stadio “Renzo Barbera” ospiterà Palermo-Monza, match valido per la decima giornata di Serie BKT 2025-2026. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo oltre tre decenni: l’ultimo incrocio risale al 5 giugno 1994, quando i rosanero si imposero per 1-0.

Il Palermo, attualmente quarto con 16 punti, cerca riscatto dopo la battuta d’arresto sul campo del Catanzaro (1-0). Il bilancio stagionale parla di quattro vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, con 10 gol segnati e 5 subiti, per una differenza reti di +5. In casa, i siciliani sono imbattuti: due vittorie e tre pareggi in cinque gare, con 5 reti fatte e 2 incassate.

Il Monza, secondo in classifica con 17 punti, arriva in Sicilia con l’obiettivo di consolidare il sorpasso e allungare a +4 sui rosanero. I brianzoli hanno collezionato cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 11 gol fatti e 7 subiti, per una differenza reti di +4. In trasferta, il rendimento è altalenante: una vittoria, due pareggi e una sconfitta in quattro gare, con 4 gol segnati e 4 subiti. Nell’ultima giornata, la squadra di Bianco ha superato la Reggiana con un convincente 3-1,

Palermo-Monza si preannuncia come una sfida intensa e ricca di contenuti tecnici, tra due squadre che puntano in alto e che vogliono dare un segnale forte al campionato.

A dirigere la gara sarà Jean Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Enrico Gemelli di Messina. In sala VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistito all’AVAR da Marco Monaldi di Macerata.

COME ARRIVA IL PALERMO – Non sarà della partita Mattia Bani, fermato da un infortunio, così come Emmanuel Gyasi, alle prese con un problema al polpaccio.Il Palermo di Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi a Jesse Joronen tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Pierozzi, Peda e Ceccaroni, con quest’ultimo chiamato a guidare la linea con esperienza. Sulle corsie esterne spazio a Diakité e Augello, mentre in mezzo al campo agiranno Gomes e Blin, coppia di sostanza e visione. Sulla trequarti, fiducia a Palumbo e Brunori, pronti a supportare il terminale offensivo Pohjanpalo, attaccante di peso e qualità.

COME ARRIVA LA MONZA – Out Carboni, Petagna, Brorsson e Galazzi. Il Monza di Paolo Bianco dovrebbe rispondere con Thiam in porta e una linea difensiva formata da Izzo, Ravanelli e Carboni, trio esperto e fisico. A centrocampo, sulle fasce agiranno Birindelli e Azzi, mentre in mezzo spazio a Obiang e Pessina, con quest’ultimo chiamato a dare ritmo e leadership. In avanti, la fantasia di Colpani e la velocità di Keita Balde agiranno alle spalle di Dany Mota

Probabili formazioni di Palermo-Monza

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Gomes, Blin, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Balde; Mota. Allenatore: Paolo Bianco

Dove vedere la partita in TV e streaming

