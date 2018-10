Diretta di Palermo – Venezia. Si chiude in parità l’anticipo della nona giornata con marcature nel secondo tempo. Il neo entrato Segre sblocca il match ma in pieno recupero e in 10 i rosanero trovano la zampata vincente

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: PALERMO - VENEZIA 1-1 2' TEMPO 51' si chiude qui Palermo - Venezia, 1-1 il risultato finale. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi live 51' ci prova con il collo interno Nestorovski con palla che sorvola di poco la traversa! 49' squadre molto allungate, ampi spazi da ambo le parti 48' cross dalla destra che trova il colpo di testa centrale per Andelkovic, blocca Brignoli 46' ben 6 i minuti di recupero 45' STRUNAAA!! PAREGGIO DEL PALERMO!!! su corner bel colpo di testa per Nestorovski che impegna severamente Vicario con il difensore è pronto a intervenire in tap in a pochi passi dalla linea di porta 43' cartellino anche per Di Mariano e in campo un altro ex con Andelkovic per Litteri 42' giallo a Struna per proteste sul corner Vicario allontana di pugni 41' in campo Moreo per Bellusci e corner procurato per una deviazione su tentativo sotto misura di Nestorovski 40' grande chance per Falzerano che quasi dal fondo sbaglia la misura del cross con Di Mariano che non riesce ad arrivare sul secondo palo 38' prova un lancio lungo Jajalo in profondità ma troppo frettoloso. C'è un pizzico di frenesia nella squadra di Stellone che è piuttosto imprecisa nella manovra in questa fase di gioco 35' break degli ospiti che ottengono con Di Mariano il 5° corner 33' cambio anche nel Venezia con Zennaro per Suciu 32' prolungata circolazione palla per la squadra siciliana che prova a con Nestorovski a trovare uno spiraglio per tirare ma non trova spazio quindi Haas conclude alto e lascia il terreno di gioco. Al suo posto c'è Murawski 30' prova a stringere i tempi la squadra di Stellone che tuttavia è riuscita a trovare la conclusione solo dalla distanza 26' punizione dalla distanza di Jajalo rasoterra con palla che dopo un paio di deviazioni arriva docile tra le braccia di Vicario 24' ancora Falletti questa volta prova con il collo piede a calciare dal limite e palla a lato! 22' subito prezioso Falletti, assist in area per Haas che allarga troppo il diagonale da favorevole posizione! 21' in campo Falletti per Fiordalino mentre Zenga viene allontanato dalla panchina 20' giallo a Bellusci e Litteri, c'è un pò di nervosismo in campo 18' rosso diretto per Trajkovski! intervento in ritardo su Di Mariano e arbitro che lo caccia fuori dal campo 16' giallo a Nestorovski per proteste 15' SEGREE!!! VANTAGGIO DEL VENEZIA!!! sugli sviluppi del corner palla a limite per il tentativo del neo entrato che conclude con il destro di collo pieno che all'ultimo trova una deviazione di Nestorovski che spiazza il portiere 14' buona trama sulla destra per gli ospiti che con Suciu ottengono un angolo 12' primo cambio per Zenga con Segre per Schiavone 12' ci prova sempre da fuori area questa volta Puscas rapido a girarsi per la conclusione con Vicario che bloca in due tempi 10' nulla di fatto sulla battuta con difesa che allontana sui piedi di Fiordilino ma il suo tentativo dal limite è da dimenticare 9' ci prova anche Jajalo da fuori ma ultimo tocco di Modolo con il tacco palla nuovamente sul fondo 8' nuova chiusura questa volta di Suciu e nuovo corner dalla destra. Batte Trajkovski ma gioco fermo per un fallo di Salvi su Domizzi 7' destro da fuori di Trajkovski potente ma centrale, respinge Vicario con il petto quindi corner conquistato per la squadra di casa che non ne approfitta 5' palla in area messa da Haas, la difesa si salva con qualche affanno quindi conquista punizione 3' gioco fermo con Litteri a terra che si tocca la caviglia destra dopo aver ricevuto un pestone. Staff medico in campo per soccorrere il giocatore che viene rialzato 2' cross troppo corto di Trajkovski respinto dalla difesa e dal limite Haas conclude alto. Pochi istanti e Nestorovski prova la percussione personale con tentativo dal limite con il destro e palla che si spegne a lato partiti! subito rosanero in avanti con Haas che conquista una punizione sull'intervento di Garofalo le squadre fanno il loro ingresso in campo, nessun cambio nell'intervallo 1' TEMPO 46' dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Ci risentiamo fra qualche istante per seguire la ripresa 45' scambio un pò involontario in area di Puscas su assist di Nestorovski e Trajkovski a tu per tu con il portiere si fa chiudere lo specchio della porta! 44' grande risposta di Vicario su bolide di Jajalo dal limite con il collo destro! Si tratta della prima vera palla gol del match 43' gara che dopo un promettente avvio si sta un pò spegnendo con Venezia ben messo in campo 40' tentativo dal limite di Jajalo ma la mira è errata con palla che esce di diversi metri a lato 36' nuova punizione dalla trequarti per Garofalo, questa volta palla più pericolosa non presa da nessuno con Bellusci che non impatta di testa sul pallone. Rimessa dal fondo per Brignoli 35' scambio tra Puscas e Nestorovski con quest'ultimo che a contatto con Domizzi in area si lascia un pò cadere e finisce per colpire con una mano la palla cadendo 32' segnalato nuovo fallo in attacco di Puscas su Modolo che sembra averci preso le misure 29' nulla di fatto, fischiato fallo in attacco per i padroni di casa 27' fallo di Di Mariano su Haas quasi all'altezza del fondo, una sorta di corner corto conquistato 26' nuovo tentativo sempre dalla bandierina ma traiettoria letta bene da Brignoli che anticipa tutti in presa alta 25' angolo dalla destra per il Venezia, difesa che temporaneamente allontana la minaccia 23' cross di Garofalo respinto e sfera su Di Mariano che si vede deviare in angolo la conclusione. Nulla di fatto sugli sviluppi, torna in possesso palla la squadra di casa 21' prova a ragionare il Venezia che in questo avvio è rimasto un pò a guardare 19' prova un tiro cross rasoterra Haas con Puscas che provava a intercettare la sfera sul primo palo ma viene coperto bene da Bruscagin 16' il giocatore ritorna sul terreno di gioco e pericoloso Trajkovski che dal limite colpisce ma Modolo sporca la pericolosa traiettoria in angolo 14' gioco fermo a terra Struna dopo uno scontro di gioco con Litteri. In campo lo staff medico per sincerarsi delle condizioni del giocatore che accusa un fastidio alla spalla 13' nuovo cross teso di Salvi, prova a staccare sul primo palo Puscas ma il giocatore si era appoggiato fallosamente sul suo marcatore 12' bel gesto tecnico di Nestorovski che riceve palla da Fiordilino e spalle alla porta dopo un controllo prova la rovesciata tanto bella quanto imprecisa 11' punizione affidata a Garofalo dalla trequarti ma palla che in area sfila senza che nessuno possa arrivare sul pallone 9' primo giallo del match per Salvi a fermare un tentativo di ripartenza degli avversari. Fallo punito più per l'intenzionalità del fallo che per la durezza dello stesso 8' cross dal fondo di Salvi in area, svirgola la difesa a centroarea e Fiordilino non riesce a concludere al volo da buona posizione 4' lo stesso Nestorovski prova a lanciare su Puscas ma la difesa è attenta a non far passare il pallone 3' tentativo di palla filtrante per Jajalo su Puscas intercettato quindi su palla recuperata al limite su Bentivoglio, Nestorovski prova a calciare con il mancino al volo con palla che si alza sopra la traversa 1' prima palla gestita dai rosanero che hanno recuperato palla dalla propria trequarti campo. Lancio di Bellusci per Aleesami quindi Puscas ben controllato quasi all'altezza della bandierina calcio d'avvio per gli ospiti, partiti! Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Un saluto da Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Palermo - Venezia, gara che apre la nona giornata del campionato di Serie B. Dalle ore 21 potremmo seguire la webcronaca del match.

La presentazione del match

PALERMO – Questa sera alle ore 21 si giocherà Palermo – Venezia, incontro valevole per l’anticipo della nona giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine siciliana che ha cambiato marcia dall’arrivo di Stellone: due successi consecutivi per i padroni di casa che in classifica occupano la seconda posizione, insieme al Verona, con 14 punti. Dall’altra parte invece ci sono i veneti che, al pari degli avversari, hanno cambiato allenatore con Zenga al posto di Vecchi. Non male l’esordio dell’ex Inter che ha pareggiato in casa col Verona ma la classifica vede la sua squadra in sedicesima posizione con 5 punti.

QUI PALERMO – La compagine di Stellone dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Struna, Bellusci e Szyminski. A centrocampo Jajalo e Haas in cabina di regia con Salvi e Aleesami sulle corsie esterne mentre in avanti Trajkovski a supporto del tandem offensivo composto da Nestorovski e Puscas.

QUI VENEZIA – I lagunari dovrebbero rispondere col 4-3-3 con Vicario in porta, pacchetto difensivo formato da Zampano e Bruscagin sulle fasce mentre nel mezzo Andelokovic e Domizzi. A centrocampo Bentivoglio in cabina di regia con Schiavone e Segre mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Falzerano, Litteri e Di Mariano.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Palermo – Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta su RAI Sport (canali 57 e 58 del digitale terrestre) a partire dalle 20.45.

Le probabili formazioni di Palermo – Venezia

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Struna, Szyminski; Salvi, Jajalo, Haas, Aleesami; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. Allenatore: Roberto Stellone.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Andelkovic, Domizzi, Bruscagin; Segre, Bentivoglio, Schiavone; Di Mariano, Litteri, Falzerano. Allenatore: Walter Zenga.

STADIO: Renzo Barbera