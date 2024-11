Palmese-Matera: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Palmese-Matera di domenica 3 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

PALMA CAMPANIA – Domenica 3 novembre 2024, lo Stadio comunale di Palma Campania ospiterà la partita Palmese–Matera, valevole per la decima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. Sarà una sfida da alta classifica quella tra Palmese e Matera. Le due squadre si ritrovano rispettivamente quarta e sesta, ad una sola lunghezza di distanza in classifica. Dovremmo assistere, perciò, ad una partita equilibrata tra due squadre che cercano la vittoria per lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi.

La Palmese ha infatti ottenuto un solo punto nelle ultime due partite, mentre il Matera si è dovuto arrendere al Martina calcio nella scorsa giornata. La chiave tattica della partita sarà la fase offensiva, visto che la Palmese fa registrare 16 reti, mentre il Matera 14 marcature. Per cui la partita potrebbe finire con il risultato di entrambe le squadre a segno. Finale più ottimistico potrebbe essere invece quello di Over 2.5, che vista la facilità di andare a rete da parte delle due squadre non è da escludere a prescindere. Il fischietto Davide Ammannati appartenente alla Sezione di Firenze dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Gianmarco Sorgente proveniente da Taranto, mentre il secondo assistente sarà Alex Capotorto di Taranto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA PALMESE-MATERA]

PALMESE 1914:. A disposizione:



MATERA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI PALMESE – Il tecnico Luigi Grimaldi dovrebbe affidarsi al modulo il 4-3-3. In porta ci sarà Pollini, con Tazza, Galeotafiore, Manzo, Manzi a difesa. Il centrocampo sarà composto da Fusco, Ceparano e Okojie, con Santarpia, Figliolia e Orefice che andranno a formare il tridente offensivo.

QUI MATERA – Il tecnico Salvatore Ciullo dovrebbe rispondere con lo stesso modulo 3-5-2: con Brahja tra i pali; Pirola, Cipolletta e Russo a completare il reparto arretrato; Bello, Sicurella, Ledesma, Napolitano, Casiello a metà campo; coppia di attacco formata da Citro e Burzio.

Probabili formazioni di Palmese-Matera

PALMESE (4-3-3): Pollini; Tazza, Galeotafiore, Manzo, Manzi; Fusco, Ceparano, Okojie; Santarpia, Figliolia, Orefice. Allenatore: Luigi Grimaldi.

MATERA (3-5-2): Brahja; Pirola, Cipolletta, Russo; Bello, Sicurella, Ledesma, Napolitano, Casiello; Citro, Burzio. Allenatore: Salvatore Ciullo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile vedere la partita tra Palmese e Matera in televisione ma sarà possibile restare aggiornati su risultato e fatti salienti attraverso la nostra diretta testuale.