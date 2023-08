Paraclimbing, Lucia Capovilla argento ai Mondiali di arrampicata 2023

BERNA – Lucia Capovilla ha conquistato un’emozionante medaglia d’argento nella categoria AU2, avendo la meglio nella sfida serratissima con la statunitense Maureen Beck, grazie al tempo inferiore impiegato per raggiungere la stessa presa.

Medaglia d’oro per l’impeccabile francese Solenne Piret, che ha conquistato il top e si è resa quasi irraggiungibile dalle inseguitrici.

Intervistata dopo la gara la Capovilla ha dichiarato: “è stata una lotta all’ultimo sangue. Ero seconda in qualifica e in finale siamo cadute allo stesso livello, hanno guardato il tempo e ho vinto per 9 secondi. Era una parete di 40 gradi e la si sentiva tutta, ma mi sono divertita!”.

Lucia Capovilla arriva a questo traguardo dopo due terzi posti, a Mosca nel 2021 e Parigi nel 2016, ed un 4° posto a Innsbruck nel 2019. Quest’anno inoltre ha già collezionato un argento e un bronzo in Coppa del Mondo e ha saputo meritare ampiamente il titolo di vicecampionessa mondiale della sua categoria.