La partita Paraguay – Colombia del 6 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

ASUNCION – Lunedì 6 settembre, a mezzanotte, i giocherà la partita Paraguay – Colombia, incontro valido per l’ottava giornata delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale del ct Berizzo che viene dalla sconfitta contro l’Ecuador ed in classifica occupa la sesta posizione del raggruppamento con 7 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Rueda che – al pari del Paraguay – cerca la vittoria che potrebbe mantenerla tra le prime cinque squadre del girone. Al momento la Colombia è al quinto posto, con 9 punti, al pari con l’Uruguay e a soli 3 punti dall’Ecuador.

La presentazione del match

QUI PARAGUAY – Berizzo dovrebbe optare per il solito 4-4-2. Pacchetto difensivo composto da Espinola, Balbuena, Alonso e Arzamendia. Romero, Villasanti, Sanchez e Oscar Romero saranno schierati a centrocampo, mentre in attacco potremmo trovare la coppia composta da Perez e dal bomber del Newcastle Miguel Almiron.

QUI COLOMBIA – Formazione diametralmente diversa, invece, per il ct Rueda. Munoz, Murillo, Sanchez e Tesillo potrebbero essere schierati nella metà campo difensiva, a sostenere il gioco – decisamente offensivo – di Barrios, Cuadrado e Quintero. In campo potrebbe esserci dal 1′ anche l’attaccante del Cf America, Roger Martinez.

Le probabili formazioni di Paraguay – Colombia

PARAGUAY (4-4-2): Silva; Espinola, Balbuena, Alonso, Arzamendia; A. Romero, Villasanti, Sanchez, O. Romero; Almiron, Perez. Allenatore: Berizzo

COLOMBIA (4-3-2-1): Ospina; Munoz, Murillo, Sanchez, Tesillo, Uribe; Barrios; Cuadrado, Quintero, Diaz, Martinez. Allenatore: Rueda

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Paraguay – Colombia, valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita