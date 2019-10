Parma – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Hellas Verona del 29 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

PARMA – Martedì 29 ottobre alle ore 19 si giocherà Parma – Hellas Verona, incontro valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i Ducali che sono reduci dall’ottimo pareggio esterno contro l’Inter ed in classifica occupano la settima posizione con 13 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli Scaligeri che sono reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo ed in classifica occupano la quindicesima posizione con 9 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 29 ottobre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Gagliolo. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Kucka e Barillà mentre in attacco tridente offensivo composto da Kulusevki, Gervinho e Karamoh.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Rrahamani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Pessina e Amrabat in cabina di regia con Lazovic e Faraoni sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre alle spalle di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Hellas Verona, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Parma – Hellas Verona

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Kulusevski, Gervinho, Karamoh. Allenatore: D’Aversa

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahamani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Zaccagni, Verre, Stepinski. Allenatore: Juric

STADIO: Ennio Tardini