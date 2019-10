Serie A, Parma – Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Parma – Hellas Verona: anticipo della decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 19

PARMA – Tutto pronto al Tardini per l’incontro tra Parma – Hellas Verona, anticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I ducali scenderanno in campo con il 4-3-3, in avanti Gervinho sarà supportato da Karamoh e Kulusevski, mentre gli ospiti scenderanno in campo con il 3-4-2-1: Stepinski unica punta con Verre e Salcedo a supporto. La gara sarà arbitrata dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo.

Le formazioni ufficiali di Parma – Hellas Verona

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. A disposizione: Colombi, Alastra, Hernani, Camara, Adorante, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski. A disposizione: Berardi, Radunovic, Wesley, Empereur, Adjapong, Vitale, Henderson, Zaccagni, Danzi, Pessina, Di Carmine, Tutino. Allenatore: Juric