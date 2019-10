L’attaccante del Brescia ritrova l’Inter e Conte. Ecco i giocatori consigliati al fantacalcio per il turno infrasettimanale del 29, 30 e 31 ottobre

BRESCIA – Questa sera non sarà una sfida come le altre per Mario Balottelli che si ritroverà davanti l’Inter e Conte. Tante motivazioni e una voglia di riscattarsi dopo la cocente sconfitta in rimonta combinata a Genova e una prova non certo delle più esaltanti da parte sua. É lui dunque il primo nome delle possibili soprese in Serie A per questo turno, il decimo di campionato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli altri nomi consigliati al fantacalcio di questo turno infrasettimanale.

Nella sfida che apre la giornata troviamo Barillà tra i consigliati vista l’assenza di Scozzarella per squalifica. In Juventus – Genoa segnaliamo invece Bentancur, giocatore che ha trovato spazio tra i titolari nonostante la grande competizione a centrocampo. L’assenza di Pjanic potrebbe essere l’occasione per fargli interpretare al meglio un ruolo chiave nello scacchiere bianconero. Jankto è la possibile scommessa in Sampdoria – Lecce. Il ceco ha all’attivo questa stagione un gol e dovrebbe agire sulla corsia esterna.

Tornando alla Juventus troviamo un altro giocatore ovvero Rugani. Per lui una possibile chance di partire titolare visto il turn over a Bonucci che dovrebbe dunque essere tenuto al riposo. Nella Lazio invece l’occasione dovrebbe averla Caicedo con Correa che dovrebbe accomodarsi in panchina. Per lui anche la volontà di riscattarsi dopo il rigore fallito a Firenze. Il turnover dovrebbe consentire a Boateng di disputare il match. Oscurato da Ribery l’ex Sassuolo se la vedrà contro la squadra di De Zerbi. Altri due nomi completano la lista ovvero Petagna, da diversi turni a secco e Ionita che in questo Cagliari molto positivo di inizio stagione può fare vedere cose egregie.

