In Serie A e B si gioca il turno infrasettimanale con l’Inter impegnato a Brescia. Si giocano anche due incontri nella Liga e nella EFL Cup

Martedì 29 ottobre si apre un nuovo turno in Serie A e B del campionato italiano. Da una parte ci sono due anticipi da seguire con la webcronaca e dall’altra un quadro quasi completo con tutti incontri alle 21 e Juve Stabia – Pescara anch’esso con questo supporto. Nel cartellone dei risultati da seguire in tempo reale anche la Liga e l’EFL Cup. Prima di vedere la rassegna con tutti i punteggi registrati vediamo chi invece ha già giocato. Nella Liga Premier Serie A del Messico 2-1 esterno dell’Alacranes sul Tecos FC mentre nella Copa Libertadores femminile 2-0 del Corinthians in casa del Ferroviaria. Nella Coppa di Turchia 3-1 dell’Altinordu su Amed SK, 3-0 del Trabzon sul Menemen Belediye e 3-1 esterno del Rizerspor sul 1074 Carnkirispor. Si sono giocate anche due sfide dei Mondiali under 17 con il successo per 1-0 del Tagikistan sul Camerun e 0-0 tra Paraguay e Messico.

