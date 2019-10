Il colombiano proverà a proseguire la scia di grandi prestazioni e gol anche a Napoli. Tra i calciatori consigliati per questa giornata di fantacalcio anche Ronaldo e Lukaku in avanti

PARMA – Alle 19 di martedì 29 ottobre parte il turno infrasettimanale di Serie A con Parma – Verona e a seguire c’è Brescia – Inter. Andiamo a vedere i Top 11 consigliati per il fantacalcio considerato che occorrerà far attenzione a vari turn over. Abbiamo inserito pertanto un giocatore in più a centrocampo da inserire in alternativa ai quattro nell’ipotesi che qualcuno non parta titolare.

Tra i pali optiamo per Sepe che contro il penultimo attacco della Serie A dovrebbe avere vita facile. Gli scaligeri hanno dimostrato anche nello scorso turno casalingo con il Sassuolo di avere più di un problema nella fase offensiva anche se oggi dovrebbero avere tra i titolari Veloso. Restiamo sul Parma anche per un elemento della difesa ovvero Darmian. Il suo rendimento molto buono e in crescita potrebbe essere arricchito da un nuovo assist. Chi sta dimostrando sempre più di essere diventato una pedina importante nello scacchiere di Fonseca è Smalling. Il centrale difensivo oltre a dare sempre più segni di sicurezza sta iniziando a essere pericoloso anche sulle palle inattive così come contro il Milan dove di testa ha sfiorato una rete in occasione di un corner. Terzo elemento del pacchetto arretrato è Gosens. L’Atalanta sta girando a mille e anche se a Napoli non sarà un incontro dei più semplici il suo rendimento fa ben sperare in particolare nel gioco di rimessa.

A centrocamo partiamo dal rigorista viola Pulgar impegnato con il Sassuolo e con la voglia di riscatto dopo la beffarda sconfitta contro la Lazio in casa. Contro una difesa non sempre impeccabile potrebbe trasformare qualche rigore concesso. Dal primo minuto Castro che in casa contro un Bologna comunque in buona forma ma con qualche problema di formazione potrebbe fare la differenza nel ruolo di trequartista. Gomez potrà creare più di un grattacapo ai campani e lo ha dimostrato anche nelle recente trasferta di Roma. Ultimo posto a centrocampo sia per Mancuso che Luis Alberto. Il giocatore del Lecce contro una Samp a caccia di una quadratura e punti in classifica potrà sfruttare il gioco di rimessa e la plausibile tensione degli avversari che non possono più permettersi nuovi passi falsi. Per il giocatore Lazial e un turno casalingo contro un Toro un pò in crisi dopo gli ultimi risultati e che potrebbe ripetere una prestazione sottotono così come in parte contro il Cagliari.

Passiamo all’attacco partendo da Lukaku che guiderà un Inter con il dente avvelenato dopo il mancato sorpasso alla Juventus. La difesa delle rondinelle a Genova ha mostrato delle debolezze e gente come Lukaku e company possono essere molto incisivi. Che la Juve abbia un gran bisogno di Ronaldo si è capito ulteriormente a Lecce dove i bianconeri non sono andati oltre il pari. La sfida con il Genoa è la ghiotta occasione anche per vedere un suo ritorno al gol visto che al momento 4 centri in 7 partite sono un bottino leggermente al di sotto di quanto ci ha abituato. Chiudiamo con l’attaccante del momento, Luis Muriel. Gol a go go (già 8 in 7 partite) e un rendimento straordinario con l’Atalanta che si è ben rilanciato in campionato.

