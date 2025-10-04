Parma-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Lecce di Sabato 4 ottobre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Sabato 4 ottobre, alle ore 15, allo Stadio “Ennio Tardini”, andrà in scena Parma-Torino, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Parma di Cuesta, rinfrancato dal successo sul Torino, vuole dare continuità al proprio percorso e allungare la striscia positiva. Dopo un avvio difficile, culminato con l’ultima posizione in classifica, gli emiliani hanno finalmente trovato il primo sorriso in campionato grazie alla doppietta di Pellegrino, protagonista assoluto nel 2-1 contro i granata. Un successo che ha coinciso con la prima gioia in Serie A per il tecnico spagnolo, già reduce dalla sofferta qualificazione in Coppa Italia contro lo Spezia.

Dall’altra parte, il Lecce di Di Francesco è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I sslentini hanno evitato la quarta sconfitta consecutiva grazie al guizzo di Camarda, che ha firmato il pareggio in extremis contro il Bologna. Un segnale di vitalità che Di Francesco spera di trasformare in punti pesanti, per uscire dal fondo della classifica dove il Lecce è ancora fermo.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti della sezione di Prato e Andrea Bianchini della sezione di Perugia.Quarto Ufficiale Andrea Calzavara della sezione di Varese. Al VAR Fabio Maresca della sezione di Napoli; AVAR Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Restano ai box Frigan, Hernani, Ondrejka e Valenti. Cuesta dovrebbe confermare il 3-4-1-2 che ha regalato la prima vittoria stagionale contro il Torino. Tra i pali ci sarà Suzuki, protetto dal terzetto difensivo composto da Delprato, Circati e Ndiaye. Sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri, con Bernabé e Keita a presidiare la mediana. Sulla trequarti agirà Oristanio, chiamato a innescare la coppia d’attacco formata da Cutrone e Pellegrino, quest’ultimo reduce dalla doppietta decisiva contro i granata.

COME ARRIVA IL LECCE – Non saranno della partita Morente, Jean, Marchwinski, Perez, Pierret e Rafia. Il Lecce dovrebbe rispondere con il 4-3-3 disegnato da Di Francesco. In porta Falcone, davanti a lui la linea difensiva composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo Coulibaly, Ramadani e Berisha proveranno a dare equilibrio e dinamismo, mentre in avanti spazio al tridente Pierotti-Camarda-Sottil. Proprio Camarda, autore del gol salvezza contro il Bologna, sarà il riferimento offensivo dei salentini.

Probabili formazioni di Parma-Lecce

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. Allenatore; Di Francesco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.