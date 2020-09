Parma – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Napoli del 20 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata di Serie A

PARMA – Domenica 20 settembre alle ore 12.30 andrà in scena Parma – Napoli, incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che, nella scorsa stagione, ha battuto la compagine partenopea sia all’andata che al ritorno. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gattuso che vuole riscattare la scorsa stagione, fatta di alti e bassi. I partenopei hanno solo due amichevoli precampionato, vincendole entrambe, contro Teramo e Pescara.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 20 settembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – Curiosità per la prima di Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella mentre nel mezzo spazio a Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Grassi ed Hernani mezze ali mentre davanti spazio a Kucka a supporto del tandem composto da Inglese e Gervinho.

QUI NAPOLI – Dubbio modulo per Gattuso che potrebbe affidarsi al 4-3-3 con Ospina in porta, pacchetto difensivo formato da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Napoli, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli appassionati potranno vedere le gare in tv scaricando l’app ufficiale sulle moderne smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.

Le probabili formazioni di Parma – Napoli

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Gattuso

STADIO: Ennio Tardini