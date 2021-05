Parma – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Parma – Sassuolo del 16 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

PARMA – Domenica 16 maggio alle ore 18 andrà in scena Parma – Sassuolo, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di D’Aversa che, già retrocessa, viene dalla sconfitta esterna contro la Lazio ed in classifica occupa l’ultima posizione con 20 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di De Zerbi che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus ed in classifica occupa l’ottavo posto con 56 punti, -2 dalla Roma.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PARMA-SASSUOLO IN DIRETTA Domenica 16 maggio alle ore 17.00 le formazioni ufficiali, dalle 18.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI PARMA – D’Aversa dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Busi e Valenti sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Dierckx e Gagliolo. A centrocampo Sohm in cabina di regia con Grassi e Kurtic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Brunetta, Pellé e Traoré.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, reparto arretrato formato da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Maxime Lopez e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Boga, Djuricic e Berardi alle spalle di Raspadori.

Le probabili formazioni di Parma – Sassuolo

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Dierckx, Gagliolo, Valenti; Grassi, Sohm, Kurtic; Brunetta, Pellé, Traoré. Allenatore: D’Aversa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli, Boga, Djuricic, Berardi; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Ennio Tardini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Parma – Sassuolo, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming di Parma – Sassuolo attraverso il servizio di Sky Go , utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale. Un’alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky . Servirà acquistare il pacchetto “Sport” prima di selezionare l’evento.