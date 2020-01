Parma – Udinese, le formazioni ufficiali

PARMA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15, allo stadio Tardini, si sfidano Parma e Udinese per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Il match sarà diretto da Simone Sozza della sezione di Seregno, esordiente in Serie A, che sarà coadiuvato dagli assistenti i Ciro Carbone di Napoli e Valentino Fiorito di Salerno, quarto uomo Daniele Doveri di Roma 1. Al VAR troviamo Luigi Nasca di Bari e Luca Mondin di Treviso. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 14.15. Il Parma, reduce dalla sconfitta sul campo della Juventus e settimo a quota 29, riceve l’Udinese, che viene dalla sconfitta a San Siro contro il Milan ed è quattordicesima con cinque lunghezze in meno.

Sono 45 i precedenti, in terra emiliana, con 20 vittorie dei padroni di casa, 15 affermazioni deglia ospiti e 10 pareggi. Anche il fatto di gol realizzati è in vantaggio la squadra emiliana, 65 a 59

Alla vigilia del match Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha dichiarato: “Dovremo essere bravi a non perdere palla e a concedere ripartenze, con marcature preventive e ci vuole una partita di qualità perché loro concedono poco, sappiamo sarà difficoltoso. Affrontiamo una squadra molto fisica, cercheremo di limitare i loro pregi e sfruttare i difetti”.

Stesso pensiero per Luca Gotti, tecnico dell’Udinese: “Il Parma ha giocatori che nelle ripartenze possono fare molto male, dal canto nostro stiamo cercando gradualmente di possedere un’identità nella fase di possesso. All’andata contro il Parma siamo stati propositivi e abbiamo creato tanto, eppure abbiamo preso tre gol: quindi massima attenzione a non perdere il pallone in zone delicate del campo. Dovremo essere più squadra”.



Le formazioni ufficiali di Parma – Udinese

