Le partite di oggi, venerdì 20 marzo 2026: Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese

Elenco del 20 marzo 2026: il weekend pre pausa nazionali inizia alla grande in Serie A con due posticipi, idem per i top campionati europei

All’orizzonte un lungo, lunghissimo week end calcistico. Si partirà subito forte già da quest’oggi venerdì 20 marzo con ben due anticipi di Serie A, 5 di Serie C e più a tanti altri in giro per l’Europa. Un programma insolito dovuto all’imminente pausa nazionali che dal prossimo lunedì metterà in stand by tutti i principali campionati continentali per due intere settimane. Fatta questa legittima precisazione, procediamo dunque con la rassegna.

Indice

Il Napoli per prendersi momentaneamente il secondo posto del Milan, salvezza turbolenta per il Cagliari, meno per Genoa e Udinese

30esima giornata sul punto di partenza in Serie A. Due stavolta gli anticipi a dare lo start alle ore 18.30 e alle 20.45: Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese. Nonostante la distanza siderale e il meno 9 dalla leadership dell’Inter, l’ultima curva di stagione del Napoli avrà ancora qualcosa da offrire in termini di emozioni. Non solo il terzo posto e il piazzamento Champions da blindare respingendo gli assalti di Como e Juve: gli azzurri infatti proveranno anche a mettere a segno l’operazione sorpasso alla seconda piazza del Milan, ad oggi separato da un solo punto a causa del brutto k.o incassato contro la Lazio nell’ultimo turno.

Per concretizzare però il filotto di 4 vittorie consecutive in campionato, cosa mai avvenuta fin qui in Serie A, la squadra di Conte dovrà superare una trasferta ambientalmente non semplice contro un Cagliari smarritosi nell’ultimo mese sul piano dei risultati. Il termometro è infatti dato da un’astinenza da successi perdurante da oltre un mese e dalla linea della Serie B avvicinatasi di colpo a sole 6 lunghezze. Scatto salvezza e più 3 in classifica invece per il Genoa dopo il fondamentale 2-0 conquistato al Bentegodi Verona. Un risultato che dovrebbe garantire un finale di Serie A abbastanza tranquillo per il Grifone, lo stesso che si prospetta in casa Udinese nonostante la sconfitta di misura con la Juve della scorsa settimana. A garantirlo un lauto bottino di 36 punti, punteggio già di per sé sufficiente per prenotare la permanenza in A.

Due le sfide del Gruppo A di Serie C e testa a testa tra Arezzo e Ascoli per la promozione diretta in B

Venerdì atipico anche in Serie C, dove alle 20.30 i riflettori verranno proiettati sulle 5 gare inaugurali della 33esima di terza serie italiana. 2 in particolare quelle del Gruppo A, con il Trento che sfiderà a domicilio la già retrocessa Triestina per portarsi avanti su Lecco, Cittadella e Renate nella bagarre al quarto posto play off. Test play out invece per la Virtus Verona, di scena sempre tra le mura amiche contro l’Albinoleffe. Completamente riaperto invece il discorso promozione diretta nel Gruppo B: nelle ultime 6 giornate sarà molto probabilmente testa a testa tra Ascoli e Arezzo, squadra quest’ultima attualmente prima con un margine di più 2 sui rivali e perciò attesa da una delicatissima trafserta in quel di Bra. Non meno importanti anche Perugia-Torres e Ternana-Sambenedettese, assieme ad Hellas Verona U19-Torino U19 del Campionato Primavera 1: il fischio d’inzio è fissato per le ore 16.

Il resto dell’agenda europea

Abbastanza piena anche il resto dell’agenda continentale. In Premier League, ad esempio, la 31esima giornata prenderà il via alle 21 da Bournemouth-Manchester United: di fronte una formazione, quella ospite, in lista d’attesa per il tanto agognato ritorno in Champions, e un’altra, quella padrona di casa, desiderosa di chiudere al meglio un torneo che l’ha vista stazionare fin dalle prime battute a ridosso della zona Europa.

Quarto posto non in discussione in Liga anche sponda Villarreal, chiamato alle 21 contro la Real Sociedad alla passerella d’esordio della 29esima giornata.

Per quanto riguarda la 27esima di Bundesliga, alle 20.30 si giocherà invece RB Lipsia-Hoffenheim, spartiacque per la terza piazza Champions lato biancazzurro.

Nell’anticipo della 27esima di Ligue 1 il Lens proverà invece a mettere pressione al Psg primo, ma per farlo avrà bisogno di ottenere la posta piena in casa alle 20.45 contro l’Angers.

Posticipi infine e al contrario in palinsesto nella settima giornata della Serie A Betano brasiliana: alle 00.00 e alle 01.30 italiane spazio a Flamengo-Remo e a Chapecoense-Corinthians.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18:30

Cagliari-Napoli

20:45

Genoa-Udinese

SERIE C

20:30

Bra-Arezzo

Perugia-Torres

Ternana-Sambenedettese

Trento-Triestina

Virtus Verona-Albinoleffe

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 20 marzo 2026

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani – Egnatia 19:00

AUSTRALIA: A-LEAGUE

WS Wanderers – Adelaide United 09:35

BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Volta Redonda – Barra FC 00:00

BRASILE: SERIE A BETANO

Flamengo – Remo 00:00

Chapecoense-SC – Corinthians 01:30

BULGARIA: PARVA LIGA

Slavia Sofia – Botev Plovdiv 17:00

CINA: SUPER LEAGUE

Dalian Yingbo – Shanghai Port 12:00

Qingdao Hainiu – Zhejiang Professional 12:35

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Tolima – Fortaleza 00:20

Ind. Medellin – Junior 02:30

Aguilas – America De Cali 22:00

CROAZIA: HNL

Istra 1961 – Varazdin 18:00

ECUADOR: LIGA PRO

Emelec – Ind. del Valle 01:00

EUROPA: CAMPIONATI EUROPEI U17 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA A

Austria U17 D – Francia U17 D 12:00

Islanda U17 D – Serbia U17 D 12:00

FRANCIA: LIGUE 1

Lens – Angers 20:45

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Hannover – Braunschweig 18:30

Karlsruher – Furth 18:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

RB Lipsia – Hoffenheim 20:30

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Preston – Stoke 21:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Manchester Utd 21:00

ITALIA: PRIMAVERA 1

Verona U20 – Torino U20 16:00

ITALIA: SERIE A

Cagliari – Napoli 18:30

Genoa – Udinese 20:45

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Trento – Triestina 20:30

Virtus Verona – AlbinoLeffe 20:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Bra – Arezzo 20:30

Perugia – Torres 20:30

Ternana – Sambenedettese 20:30

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP

Mount Pleasant – Los Angeles Galaxy 00:00

Tigres – Cincinnati 02:00

OLANDA: EREDIVISIE

Heracles – Excelsior 20:00

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Sportivo Trinidense – Ameliano 00:00

PERU: LIGA 1 – APERTURA

AD Tarma – Melgar 21:30

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela – Casa Pia 21:15

PREMIER LEAGUEARMENIA:

Van – Ararat-Armenia 12:30

BKMA – Urartu 16:00

SERBIA: SUPER LIGA

Sp. Subotica – Radnik 17:00

SPAGNA: LALIGA

Villarreal – Real Sociedad 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Huesca – Almeria 20:30

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Cerro Largo – Maldonado 22:00