Roma-Bologna 1-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Bologna del 19 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

ROMA – Giovedì 19 marzo, alle ore 21, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Bologna, gara di ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2025-2026.

Indice:

La gara di andata, una settimana fa, si era chiusa sul risultato di 1-1 al termine sdi una partita vibrante soprattutto nella ripresa, con occasioni, legni colpiti e un VAR protagonista.

Il Bologna aveva onquistato la qualificazione ai play-off grazie a quattro vittorie (l’ultima contro il Maccabi Tel Aviv), tre pareggi (uno dei quali proprio contro il Brann, finì 0-0) e una sola sconfitta.Ai playoff la squadra di Vinenso Italiano ha avuto la meglio sul Brann imponendosi 1-0 all’andata e 1-0 al ritorno grazie ad una rete di Joao Mario.

La Roma si era qualificata direttamente agli ottavi di finale avendo vinto tutte le partite dalla quarta alla settima giornata e poi pareggiato contro il Panathinaikos, ribaltando una partenza non brillante nel girone.

In campionato la Roma arriva dal ko per 2-1 contro il Como mentre il Bologna si é aggiudicato il derby emiliano contro il Sassuolo.

sarà affidata alla direzione di Istvan Kovacs (ROU) assistito da Marica (ROU) e Tunyogi (ROU), con quarto uomo Kovacs (ROU) e addetti VAR Martins (POR) e Van Driessche (BEL).

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA-BOLOGNA]

1° TEMPO

Partenza decisa dei giallorossi in questi primi minuti, grande coreografia all’Olimpico. Un corner per la squadra di Gasperini non sfruttato al 6′, Bologna che gradualmente guadagna campo. Tegola per Gasperini che perde per infortunio Kone, al suo posto dal 20′ c’è Pellegrini. Al 22′ sblocca il risultato Rowe per il Bologna, sponda di Castro per l’inserimento del compagno e conclusione a mezz’altezza con il destro alle spalle di Svilar. Al 29′ contropiede micidiale dei rossoblù concluso in area da posizione defilata da Bernardeschi ma il suo diagonale viene respinto da Svilar.

Palo di Pellegrini sulla punizione a giro dal limite dell’area e sugli sviluppi di corner battuto sempre dal numero 7 colpo di testa vincente di Ndicka per il pareggio. Nell’occasione il giocatore ha sovrastato Vitik assieme a Mancini. Ci prova dal limite Castro, attento nell’intervento Svilar, molto positivo il primo tempo di Rowe tra gli ospiti. Rigore per il Bologna al 45′ contatto in area tra El Shaarawy e Zortea che finisce a terra. Dal dischetto Bernardeschi spiazza Svilar incrociando alla sua sinistra, 2-1 Bologna. Dopo 4 minuti di recupero si conclude la prima frazione di gioco con la squadra di Italiano avanti 2-1.

2° TEMPO

Al via il secondo tempo, nessun cambio nell’intervallo. Appena tre minuti e due conclusioni per Malen, la prima dal limite trova i guanti di Ravaglia quindi alza la mira. Al 13′ terzo gol del Bologna con Castro: Rowe vince un duello aereo con Cristante e serve il compagno lesto ad anticipare l’intervento di Ndicka e appena dentro l’area gonfia la porta con un bolide imparabile.

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Celik Z., Cristante B., Kone M. (dal 20' pt Pellegrini Lo.), Wesley Franca, Pisilli N., El Shaarawy S. (dal 12' st Vaz R.), Malen D.. A disposizione: De Marzi G., El Aynaoui N., Ghilardi D., Gollini P., Pellegrini Lo., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..



BOLOGNA: Ravaglia F., Zortea N., Vitik M., Lucumi J., Joao Mario, Ferguson L., Freuler R., Pobega T., Bernardeschi F., Castro S., Rowe J.. A disposizione: Cambiaghi N., Casale N., Dallinga T., Dominguez B., Franceschelli M., Heggem T., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Sohm S. Allenatore: Italiano V..



Reti: al 32' pt Ndicka E. (Roma) al 22' pt Rowe J. (Bologna) , al 45'+2 pt Bernardeschi F. (Bologna) , al 13' st Castro S. (Bologna) .



Ammonizioni: al 10' st Celik Z. (Roma) al 26' pt Vitik M. (Bologna).

Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Celik Z., Cristante B., Kone M. (dal 20' pt Pellegrini Lo.), Wesley Franca, Pisilli N., El Shaarawy S. (dal 12' st Vaz R.), Malen D..De Marzi G., El Aynaoui N., Ghilardi D., Gollini P., Pellegrini Lo., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Zaragoza B., Ziolkowski J.Gasperini G..Ravaglia F., Zortea N., Vitik M., Lucumi J., Joao Mario, Ferguson L., Freuler R., Pobega T., Bernardeschi F., Castro S., Rowe J..Cambiaghi N., Casale N., Dallinga T., Dominguez B., Franceschelli M., Heggem T., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Sohm S.Italiano V..al 32' pt Ndicka E. (Roma) al 22' pt Rowe J. (Bologna) , al 45'+2 pt Bernardeschi F. (Bologna) , al 13' st Castro S. (Bologna) .al 10' st Celik Z. (Roma) al 26' pt Vitik M. (Bologna).

Convocati Bologna

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – La Roma dovrebbe presentarsi con il consueto 3-4-2-1, affidandosi a Svilar tra i pali e a una difesa composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie agiranno Celik e Wesley, mentre in mezzo al campo spazio ai Cristante e Koné. Alle spalle dell’unica punta Malen, Gasperini dovrebbe schierare Pisilli e Pellegrini.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Italiano risponde con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Ravaglia, protetto dalla linea difensiva formata da Joao Mario, Vitik, Lucumì e Lykogiannis. In mediana agirà la coppia Ferguson–Freuler. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Bernardeschi, alla qualità di Odgaard e alla velocità di Rowe, tutti a supporto del centravanti Castro, riferimento offensivo del sistema rossoblù.

Probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore; Italiano

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta su su Sky Sport Uno su su Sky Sport Uno o su Sky Sport Calcio (canale 252). In streaming su Sky Go e Now.