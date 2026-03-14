Sassuolo-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sassuolo-Bologna di Domenica 15 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

REGGIO EMILIA – Domenica 15 marzo, alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo-Bologna, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Sassuolo arriva alla sfida dopo aver interrotto la propria striscia positiva. I neroverdi, reduci da tre vittorie consecutive, sono caduti all’Olimpico contro la Lazio per 2-1, un passo falso che non cancella i progressi delle ultime settimane ma che pesa in una classifica ancora molto corta. La squadra di Grosso occupa il nono posto con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e dodici sconfitte, con 35 gol realizzati e 38 subiti.

Il Bologna vive una situazione diversa. La sconfitta interna contro il Verona ha interrotto una lunga serie di risultati utili tra campionato e coppe, ma non ha scalfito la solidità costruita da Italiano. I felsinei sono ottavi con 39 punti, con un bilancio di undici vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, 37 reti segnate e 34 incassate. In settimana è arrivato anche il pareggio per 1-1 contro la Roma nell’andata degli ottavi di Europa League, un risultato che tiene aperto il discorso qualificazione e che conferma la competitività del gruppo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SASSUOLO-BOLOGNA]

SASSUOLO:. A disposizione:



BOLOGNA:. A disposizione:



Reti:



Convocati Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

L’arbitro

La partita sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, con Pietro Dei Giudici e Domenico Fontemurato come assistenti, Livio Marinelli nel ruolo di quarto ufficiale, Marco Serra al VAR e Ivano Pezzuto all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3. Il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con Muric tra i pali e una difesa composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e uno tra Garcia e Doig. A centrocampo spazio a Thorstvedt, Matic e Koné, mentre il tridente offensivo sarà formato da Berardi sulla destra, Pinamonti al centro e Laurienté sul lato mancino. Restano indisponibili Pieragnolo, Boloca, Candè e Fadera. Nessuno squalificato.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna dovrebbe rispondere con Skorupski in porta e una linea difensiva a quattro formata da Zortea, Vitik, Heggem e Miranda. In mezzo al campo Freuler guiderà la manovra affiancato da Sohm e Moro, mentre il reparto offensivo vedrà Orsolini partire da destra, Cambiaghi da sinistra e Dallinga come riferimento centrale.

Probabili formazioni di Sassuolo-Bologna

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: