Pisa-Cagliari 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pisa-Cagliari di domenica 15 marzo 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

PISA – Domenica 15 marzo 2026 alla Cetilar Arena-Romeo Anconetani andrà in scena Pisa-Cagliari, gara valida per la ventinovesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 15. Uno scontro diretto con punti in palio pesanti in chiave salvezza. Da una parte, la formazione guidata da Oscar Hiljemark reduce dalla quarta sconfitta consecutiva rimediata sul campo della Juventus (4-0) e da soli sei punti conquistati nelle ultime diciassette giornate di campionato. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dal ko casalingo rimediato con il Como (1-2) e da cinque partite con soli due punti conquistati.

I nerazzurri, che possiedono il peggior rendimento interno del campionato con appena sette punti conquistati (soltanto 4 gol segnati e 17 reti incassate con l’unico successo stagionale arrivato proprio in casa con la Cremonese per 1-0) e ben sette ko nelle ultime dieci gare interne disputate, puntano a spezzare il digiuno dal successo che manca ormai da inizio novembre per tentare di avvicinare la zona salvezza delimitata dalla Fiorentina e distante dieci lunghezze. I sardi, invece, che lontano dalle mura amiche vengono dal pari di Parma dopo la sconfitta di Roma (2-0) e il successo di Firenze (1-2), vanno a caccia di quei tre punti che mancano da fine gennaio e di conseguenza del quarto blitz stagionale per allontanare ulteriormente la zona calda della classifica attualmente lontana sei punti.

Il bilancio storico dei precedenti in Toscana sorride decisamente ai nerazzurri: quattro pareggi, altrettante vittorie e zero ko con nove gol all’attivo e cinque reti al passivo. La sfida del girone d’andata, disputata alla Unipol Domus, si chiuse con un pirotecnico 2-2 lo scorso 21 dicembre 2025. Il Cagliari non affronta il Pisa in un match di A in Toscana dal 28 ottobre 1990: finì 1-0 per i padroni di casa. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Marco Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Francesco Fourneau di Roma 1. Al VAR Daniele Paterna di Teramo assistito da Giacomo Camplone di Lanciano.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA-CAGLIARI]

PISA: Nicolas Andrade, Calabresi A., Caracciolo Ant., Canestrelli S., Leris M., Aebischer M., Marin M. (dal 16' pt Hojholt M.), Angori S., Moreo S., Durosinmi R., Tramoni M.. A disposizione: Akinsanmiro E., Albiol R., Bozhinov R., Coppola F., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Luppichini M., Meister H., Piccinini G., Semper A., Stojilkovic F., Toure I. Allenatore: Hiljemark O..



CAGLIARI: Caprile E., Pedro J., Mina Y., Dossena A., Obert A., Palestra M., Adopo M., Gaetano G., Sulemana I., Kilicsoy S., Folorunsho M.. A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Deiola A., Liteta J., Malfitano R., Mazzitelli L., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Rodriguez J., Sherri A., Sulev I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..



Reti: al 7' pt Moreo S. (Pisa) .

Nicolas Andrade, Calabresi A., Caracciolo Ant., Canestrelli S., Leris M., Aebischer M., Marin M. (dal 16' pt Hojholt M.), Angori S., Moreo S., Durosinmi R., Tramoni M..Akinsanmiro E., Albiol R., Bozhinov R., Coppola F., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Luppichini M., Meister H., Piccinini G., Semper A., Stojilkovic F., Toure I.Hiljemark O..Caprile E., Pedro J., Mina Y., Dossena A., Obert A., Palestra M., Adopo M., Gaetano G., Sulemana I., Kilicsoy S., Folorunsho M..Albarracin A., Ciocci G., Deiola A., Liteta J., Malfitano R., Mazzitelli L., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Rodriguez J., Sherri A., Sulev I., Trepy Y., Zappa G.Pisacane F..al 7' pt Moreo S. (Pisa) .

Le parole di Oscar Hiljemark

“Il Cagliari è una buona squadra, soprattutto in fase offensiva: fanno tante cose bene. Palestra è un ragazzo che sta facendo molto bene. Ci siamo preparati su tanti concetti, perché loro sono una squadra che cambia molto anche dentro la partita. Abbiamo grande rispetto per loro, come per tutte le avversarie. Ma se facciamo le cose che abbiamo fatto bene finora e se teniamo un alto livello per 90 minuti, possiamo creare problemi anche a loro, come abbiamo fatto contro Milan o Bologna. Il calcio dura 90 minuti: dobbiamo esserci per tutti e 90“.

Le parole di Fabio Pisacane

“Il Pisa è una squadra organizzata, se ha 15 punti ha delle criticità ma se diamo un occhio ai dati, vediamo una squadra la cui classifica non rispecchia la realtà. Ho chiesto alla squadra massima attenzione, ma se giochiamo da Cagliari possiamo fare una prestazione importante. I ragazzi non hanno bisogno che io li metta in guardia, sono ragazzi adulti e vaccinati, hanno fatto anche altre partite di questo calibro, domani ci ritroviamo una squadra che ha un’identità che ha rischieste ben precise, noi dobbiamo essere bravi a limitarli e a ferirli. Pisa è un match point per noi, ogni partita ci può avvicinare all’obiettivo. la classifica racconta meno di quanto meriterebbe questa squadra, ha fatto partite importanti, ha perso per episodi in gare importanti con Milan e Bologna. È una suqadra che rimane aggrappata alla gara. Se ha questi punti ha delle criticità e noi dobbiamo essere bravi a colpirli su queste criticità”.

I convocati del Pisa

Portieri: Semper, Nicolas, Luppichini.

Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.

Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Tourè, Iling-Junior, Aebischer, Tramoni, Loyola, Piccinini.

Attaccanti: Meister, Durosinmi, Moreo, Stojilkovic.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.

Difensori: Zappa, Mina, Palestra, Juan Rodriguez, Ze Pedro, Obert, Dossena, Raterink.

Centrocampisti: Adopo, Liteta, Folorunsho, Deiola, Mazzitelli, Sulemana, Malfitano, Folorunsho, Gaetano

Attaccanti: Kilicsoy, Pavoletti, Mendy, Trepy, Albarracin.

Presentazione del match

QUI PISA – Vural, Denoon, Lorran, Stengs, Cuadrado e Scuffet salteranno la sfida con i rossoblù. A protezione di Semper ci saranno Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Tourè ritrova una maglia da titolare sulla fascia destra con Angori sulla sinistra e in mezzo al campo prenderanno posto Marin, Aebischer e Loyola. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Moreo e Durosinmi.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Idrissi e Borrelli oltre allo squalificato Esposito e ai lungodegenti Belotti e Felici. Tra i pali Caprile con Zè Pedro, Mina e Dossena a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Palestra a destra e Obert a sinistra con Adopo, Gaetano e Sulemana in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Folorunsho e Kilicsoy.

Le probabili formazioni di Pisa-Cagliari

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Pisa-Cagliari, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.