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Pagelle Pisa-Cagliari del 15 marzo 2026 | Serie A

Posted on 17 Marzo 2026 at 22:04 by Redazione Calciomagazine
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Pisa Cagliari cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Pisa-Cagliari, per la 29° giornata di Serie A 2025/2026: Caracciolo Ant. è il migliore del match

PISA: Nicolas Andrade 6, Calabresi A. 8 (dal 1′ st Albiol R. 6), Caracciolo Ant. 8, Canestrelli S. 6, Leris M. 6.5 (dal 45′ st Toure I. s.v.), Aebischer M. 6.5, Marin M. s.v. (dal 16′ pt Hojholt M. 6), Angori S. 7, Moreo S. 7.5, Durosinmi R. 4, Tramoni M. 6.5 (dal 27′ st Piccinini G. s.v.). A disposizione: Akinsanmiro E., Albiol R., Bozhinov R., Coppola F., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Luppichini M., Meister H., Piccinini G., Semper A., Stojilkovic F., Toure I. Allenatore: Hiljemark O..

CAGLIARI: Caprile E. 6, Pedro J. 5.5 (dal 31′ st Albarracin A. 6), Mina Y. 5.5 (dal 1′ st Zappa G. 5), Dossena A. 5.5, Obert A. 5, Palestra M. 5, Adopo M. 5.5 (dal 1′ st Pavoletti L. 6.5), Gaetano G. 6 (dal 19′ st Mazzitelli L. 5.5), Sulemana I. 5, Kilicsoy S. 5 (dal 19′ st Trepy Y. 5.5), Folorunsho M. 5. A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Deiola A., Liteta J., Malfitano R., Mazzitelli L., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Rodriguez J., Sherri A., Sulev I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 9′ pt Moreo S. (Pisa) , al 7′ st Caracciolo Ant. (Pisa) , al 9′ st Caracciolo Ant. (Pisa) , al 22′ st Pavoletti L. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 16′ st Aebischer M. (Pisa) , al 2′ st Pedro J. (Cagliari), al 15′ st Obert A. (Cagliari), al 33′ st Dossena A. (Cagliari).

Espulsioni: al 37′ pt Durosinmi R. (Pisa) , al 36′ st Obert A. (Cagliari).

Recupero: 6′ pt, 5′ st

Assist: Dossena

Gol vittoria: Caracciolo Ant. 

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: Pavoletti

Rigore causato: Sulemana

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori:  Caracciolo Ant., Pavoletti