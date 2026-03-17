Pagelle Pisa-Cagliari del 15 marzo 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Pisa-Cagliari, per la 29° giornata di Serie A 2025/2026: Caracciolo Ant. è il migliore del match
PISA: Nicolas Andrade 6, Calabresi A. 8 (dal 1′ st Albiol R. 6), Caracciolo Ant. 8, Canestrelli S. 6, Leris M. 6.5 (dal 45′ st Toure I. s.v.), Aebischer M. 6.5, Marin M. s.v. (dal 16′ pt Hojholt M. 6), Angori S. 7, Moreo S. 7.5, Durosinmi R. 4, Tramoni M. 6.5 (dal 27′ st Piccinini G. s.v.). A disposizione: Akinsanmiro E., Albiol R., Bozhinov R., Coppola F., Hojholt M., Iling Junior S., Loyola F., Luppichini M., Meister H., Piccinini G., Semper A., Stojilkovic F., Toure I. Allenatore: Hiljemark O..
CAGLIARI: Caprile E. 6, Pedro J. 5.5 (dal 31′ st Albarracin A. 6), Mina Y. 5.5 (dal 1′ st Zappa G. 5), Dossena A. 5.5, Obert A. 5, Palestra M. 5, Adopo M. 5.5 (dal 1′ st Pavoletti L. 6.5), Gaetano G. 6 (dal 19′ st Mazzitelli L. 5.5), Sulemana I. 5, Kilicsoy S. 5 (dal 19′ st Trepy Y. 5.5), Folorunsho M. 5. A disposizione: Albarracin A., Ciocci G., Deiola A., Liteta J., Malfitano R., Mazzitelli L., Mendy P., Pavoletti L., Raterink O., Rodriguez J., Sherri A., Sulev I., Trepy Y., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 9′ pt Moreo S. (Pisa) , al 7′ st Caracciolo Ant. (Pisa) , al 9′ st Caracciolo Ant. (Pisa) , al 22′ st Pavoletti L. (Cagliari) .
Ammonizioni: al 16′ st Aebischer M. (Pisa) , al 2′ st Pedro J. (Cagliari), al 15′ st Obert A. (Cagliari), al 33′ st Dossena A. (Cagliari).
Espulsioni: al 37′ pt Durosinmi R. (Pisa) , al 36′ st Obert A. (Cagliari).
Recupero: 6′ pt, 5′ st
Assist: Dossena
Gol vittoria: Caracciolo Ant.
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: Pavoletti
Rigore causato: Sulemana
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Caracciolo Ant., Pavoletti