Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 23 gennaio gennaio 2025: per le romane all’orizzonte impegni decisivi per il passaggio del turno in Europa League

Terminata la due giorni di Champions, quest’oggi mercoledì 22 gennaio toccherà finalmente anche all’Europa League riaprire i battenti dopo la mini pausa invernale a cavallo del nuovo anno. In agenda troveremmo infatti la solita ricca tornata di sfide, che questa volta vedrà scendere in campo solo due italiane. Occhio però anche al calcio sudamericano, dove il 2025 ripartirà alla grande con la prima giornata della nuova stagione di Primera Divisiòn argentina.

Indice

Anche oggi, per ragioni di importanza, la nostra analisi prenderà il via dalle gare valide per la settima e penultima giornata della nuovissima Europa League. Manifestazione che assieme alla Coppa Campioni e alla Conference League, ricordiamolo sempre, ha cambiato format ed è stata del tutto rivoluzionata con unico girone a 36 squadre, a precedere la fase ad eliminazione diretta. Le prime otto classificate accederanno subito agli ottavi e a queste si aggiungeranno le qualificate dai playoff, a cui parteciperanno le piazzate dal nono al 24esimo posto. A casa invece quelle piazzatesi dal 27esimo al 36esimo.

I giallorossi per blindare i play off e sognare gli ottavi diretti

E delle formazioni del nostro Paese scenderà in campo innanzitutto la Roma, pronta alle 18.45 a far visita all’AFAS Stadion agli olandesi dell’AZ Alkmaar. Il match sarà diretto dall’arbitro bosniaco Irfan Peljto. Archiviata una pessima prima parte di stagione, sembra intravedersi finalmente la luce in fondo al tunnel per i giallorossi. Dopo essersi rilanciati in Serie A, grazie anche alle zero sconfitte raccolte in questo primo scorcio di 2025, sono nove i punti conquistati fin qui in Europa League qui dai capitolini. Un bottino valso un tranquillo quattordicesimo posto, con vista sicura sui play off, seppur ci sia ancora qualche possibilità di accedere direttamente agli ottavi.

Speranze, però, ridotte al lumicino perché per raggiungere il traguardo serviranno due vittorie e una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. Dato problematico a cui si aggiunge quello relativo alle trasferte, con l’ultimo successo esterno risalente ormai allo scorso aprile contro l’Udinese. Proverà dunque a sfruttare questo insolito digiuno l’AZ, indietro di una lunghezza rispetto alla banda Ranieri, ma ancora imbattuto in casa e reduce da cinque successi nelle ultime cinque interne.

Capitolo formazioni. In casa Roma in difesa ci sarà Hermoso sul centro destra. Spazio a Pisilli a centrocampo mentre in attacco potrebbe rivedersi Soulé insieme a Dovbyk. Panchina per Dybala. Il tecnico degli olandesi Martens si affiderà invece a una difesa a quattro composta da Moller Wolfe, Penetra, Goes e Maikuma. Al centro del campo dovrebbero agire Clasie, Mijnans e Koopmeiners. Lahdo e Parrott ad assistere il centravanti Poku.

Biancocelesti a caccia di un punto nelle ultime due gare per timbrare il pass per la fase finale

In serata poi i riflettori saranno tutti puntati sull’altra italiana in gara, la Lazio, che riceverà alle 21 all’Olimpico la Real Sociedad. Sfida quella arbitrata dal belga Lawrence Visser che metterà sul piatto tre punti fondamentali per ipotecare una volta per tutte la qualificazione diretta alla fase finale della competizione. Lo sanno bene i biancocelesti, autori fin qui di un cammino straordinario e valso la vetta della classifica a quota 16, frutto di cinque vittorie e un pari nelle prime sei.

Basterà pertanto conquistare appena un pareggio nelle ultime due uscite per timbrare il pass e per evitare i sempre insidiosi play-off. Una missione sulla carta semplice, nonostante la Real Sociedad sia da considerarsi tradizionalmente un club ostico da affrontare. E ciò anche a prescindere da quanto fatto in questa stagione, per ora abbastanza anonima.

La cartina al tornasole è data dal settimo posto occupato in Liga e dalla condizione di classifica simile in Europa League, dove gli spagnoli si trovano al dodicesimo posto con 10 punti. Incrocio stimolante quindi per i biancocelesti e per il loro tecnico Baroni, orientato a far rifiatare qualcuno in vista dei tanti incontri ravvicinati dell’ultimp periodo. Tra i pali stavolta agirà Mandas, con un pacchetto arretrato composto da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Pedro e capitan Zaccagni sulla trequarti a supporto di Castellanos. Formazione tipo invece per il tecnico degli spagnoli Alguacil, il quale si affiderà di nuovo slla coppia offensiva Becker-Oyarzabal.

Il resto dell’agenda di EL

Passando gli altri match in agenda, ben 14, dalle 18.45 alle 21.00 troveremo in successione Bodø/Glimt-Maccabi Tel Aviv, Porto-Olympiakos, Fenerbahce-Lione, Hoffenheim-Tottenham, Malmö-Twente, Viktoria Plzen-Anderlecht, Qarabag-FCSB, Elfsborg-Nizza, Eintracht Francoforte-Ferencvaros, Ludogorets-Midtjylland, Manchester United-Rangers, PAOK Salonicco-Slavia Praga, RFS-Ajax e Royale Union SG-Sporting Braga.

Posticipi del Campionato Primavera 1 e gli anticipi di Primera Divisiòn argentina

Nel resto d’Europa non saranno in programma altre gare di rilievo, ma in compenso si scenderà in campo in Italia, dove in contemporanea alle 16 saranno di scena Cesena-Roma e Fiorentina-Cremonese, ultimi posticipi del turno infrasettimanale iniziato martedì.

Il focus conclusivo della nostra rassegna sarà invece dedicato come di consueto alle partite ufficiali per team sudamericani. Nella notte e in tarda serata, oltre che in Brasile, si giocherà soprattutto in Argentina. E’ tutto pronto alle 23.00 italiane per la ripresa della Prima Divisiòn Argentina: in palinsesto i primi due anticipi della giornata numero uno della stagione 2025, la 96esima: Gody Cruz-Rosario e Tigre-Velez Sarsfield.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPA LEAGUE

18:45

21:00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 23 gennaio 2025

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Boca Juniors – Argentino MM 01:10

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Godoy Cruz – Rosario 23:00

Tigre – Velez Sarsfield 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Puntarenas FC Posticipata

Guanacasteca – Zeledon 23:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Petrojet – Al Masry 15:00

Modern Sport – Zamalek 18:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PRIMA FASE

Alkmaar – Roma 18:45

Bodo/Glimt – M. Tel Aviv 18:45

FC Porto – Olympiakos 18:45

Fenerbahce – Lione 18:45

Hoffenheim – Tottenham 18:45

Malmo FF – Twente 18:45

Plzen – Anderlecht 18:45

Qarabag – FCSB 18:45

Elfsborg – Nizza 21:00

Francoforte – Ferencvaros 21:00

Lazio – Real Sociedad 21:00

Ludogorets – Midtjylland 21:00

Manchester Utd – Rangers 21:00

PAOK – Slavia Praga 21:00

RFS – Ajax 21:00

Royale Union SG – Braga 21:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Mount Pleasant – Cavalier 21:00

Racing United – Tivoli 21:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xinabajul – Coban Imperial 03:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Cesena U20 – Roma U20 16:00

Fiorentina U20 – Cremonese U20 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

COD Meknes – FAR Rabat 16:00

Raja Casablanca – Tanger 18:00

Berkane – Safi 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

USA – Costa Rica 01:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Ferretti 01:00

UNAN-Managua – Diriangen 03:00

Sport Sebaco – Managua FC 22:00

SPAGNA SUPERCOPPA – FEMMINILE

Real Madrid D – Real Sociedad D 19:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

AmaZulu – Stellenbosch 18:30

Royal AM – Orlando Posticipata

VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An – Binh Duong 12:00