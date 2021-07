Elenco delle partite previste per oggi venerdì 23 luglio 2021: in primo piano la Copa Libertadores e le amichevoli delle squadre di Serie A

PORTO ALEGRE – Copa Libertadores in primo piano nella giornata odierna con Internacional – Club Olimpia, calcio d’inizio alle ore 02.30 e match valido per il ritorno degli ottavi di finale: si parte dallo 0-0 dell’andata. La vincente affronterà il Flamengo nei quarti di finale mentre l’ultimo ottavo tra Flumiense e Cerro Porteno del 4 agosto sarà per decidere chi affronterà il Barcellona SC. Gli altri accoppiamenti già fatti sono Atletico-MG – River Plate e Palmeiras Sao Paulo.

In programma anche tre incontri validi per gli ottavi di finale della Copa Sudamericana ovvero Indipendiente – Santos a partire dalla mezzanotte quindi dalle 02.30 Penarol – Nacional e Rosario – Deportivo Tachira. Ricordiamo che hanno centrato i quarti già lo Sporting Cristal, Atletico-PR, LDU Quito, Bragantino e Libertad. In Sud America ricordiamo che si disputeranno tre incontri della Serie B brasiliana così come già in corso di svolgimento due della Division Profesional in Bolivia. Si gioca anche nella Primera Division in Uruguay e Venezuela così come in Perù.

In evidenza anche le amichevoli pre-campionato che vedono protagoniste le squadre di Serie A: alle ore 18.30 in campo la Lazio che giocherà contro la Triestina. Al termine della seduta di allenamento mattutina il centrocampista Jony su Lazio Style Channel ha fatto il punto sul ritiro: “Il ritiro procede bene, stiamo lavorando tanto mentre impariamo cioè che il mister vuole. La squadra per anni ha fatto un modulo diverso e adesso serve lavorare per imparare il più velocemente possibile il nuovo gioco”.

Gara che seguiremo da vicino e che sarà visibile sia su Sportitalia che su Lazio Style Channel. Restando in Europa da seguire da vicino l’avvio della nuova stagione di 2. Bundesliga con la sfida tra Schalke e Amburgo (da seguire su Sky Sport Football) mentre in Portogallo va di scena la prima fase della Coppa di Lega e in Romania si apre la seconda giornata di campionato.

Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

AMICHEVOLE

FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche

14:00 Bayer Leverkusen - Friburgo

15:00 FC Groningen - FC Volendam

16:00 RKC Waalwijk - Roda JC Kerkrade

16:15 Stoccarda - Arminia Bielefeld

17:00 Dinamo Kiev - 1. FC Union Berlin



18:00



Sparta Rotterdam - NAC Breda

FC Dordrecht - Almere City FC

FC Groningen - sc Heerenveen

RB Leipzig - Montpellier HSC

18:15 Liverpool FC - Mainz 05



19:00



Go Ahead Eagles - Vitesse

VVV-Venlo - Helmond Sport

CD Numancia - Atlético Madrid



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Ottavi di finale

02:30 Internacional - Club Olimpia



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Ottavi di finale

00:15 Independiente - Santos FC



02:30



Peñarol - Nacional

Rosario Central - Deportivo Táchira



Algeria > Ligue 1 2020/2021

18:45 CAB Bou Arreridj - WA Tlemcen



19:00



JS Saoura - ASO Chlef

RC Rélizane - JS Kabylie

Olympique Médéa - Paradou AC

CR Bélouizdad - NC Magra



21:30



USM Alger - US Biskra

MC Alger - JSM Skikda

USM Bel Abbes - NA Hussein Dey



22:00



MC Oran - CS Constantine

AS Aïn M'lila - ES Sétif



Australia > NPL Victoria 2021







Melbourne Knights - Green Gully SC

Bentleigh Greens - Altona Magic SC

Port Melbourne Sharks - Heidelberg United



Australia > NPL Queensland 2021



11:30



Brisbane Roar Youth - Gold Coast Knights

Moreton Bay United - Peninsula Power



Australia > NPL South Australia 2021

12:45 Adelaide United Youth - Campbelltown City SC



Austria > 2. Liga 2021/2022

SKN St. Pölten - Rapid Wien (A)



18:30



Austria Wien (A) - FC Wacker Innsbruck

SKU Amstetten - Floridsdorfer AC

FC Juniors OÖ - SV Lafnitz

SV Horn - Vorwärts Steyr

Kapfenberger SV 1919 - FC Liefering



Austria > Regionalliga Salzburg 2021/2022



19:00



SV Kuchl - SK Bischofshofen

SV Seekirchen - USK Anif

TSV St. Johann - FC Pinzgau Saalfelden



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

19:00 SC Schwaz - SV Hall



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

18:00 FC Lauterach - SC Röthis



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

20:45 Standard Liège - KRC Genk



Bielorussia > Cempionat 2021



16:00



Neman Grodno - FK Slutsk

Sputnik Rechytsa - FK Gomel

19:30 Rukh Brest - FK Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2021

00:15 Bolívar - Oriente Petrolero



Brasile > Série B 2021

00:00 Coritiba FC - CR Brasil - AL

02:30 Avaí - SC - Operário Ferroviário - PR

21:00 Londrina - PR - Remo - PA



Brasile > Série C 2021 Gruppe B

21:00 Criciúma - SC - Figueirense - SC



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

17:45 Tsarsko Selo Sofia - Cherno More Varna

20:00 PFC Beroe - Lokomotiv Sofia



Canada > Premier League 2021

02:00 Forge FC - Cavalry FC



Cile > Primera B 2021

02:30 San Luis - Universidad de Concepción



Cina > League One 2021

11:30 Shaanxi Chang'an Athletic - Wuhan Three Towns

13:35 Xinjiang Tianshan Leopard - Chengdu Rongcheng

14:00 Sichuan Jiuniu - Nanjing City



Corea del Sud > K League 1 2021

12:30 Suwon Bluewings - Incheon United



Croazia > 1. HNL 2021/2022

20:00 Hrvatski Dragovoljac - Dinamo Zagabria



Danimarca > 1. Division 2021/2022

18:30 FC Fredericia - Hobro IK



19:00



AC Horsens - HB Køge

FC Helsingør - Fremad Amager



Ecuador > Serie B 2021

02:00 América de Quito - El Nacional



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B

22:00 LDU Quito - El Nacional



Estonia > Eesti Karikas 2021/2022 > 2. Giornata

Pärnu JK - Tallinna JK Legion II



18:00



FC Helios - Rakvere JK Tarvas

Tulevik Viljandi II - Türi Ganvix JK

18:30 FC TransferWise - JK Tallinna Kalev



Finlandia > Veikkausliiga 2021

17:30 Helsingfors IFK - KTP



Germania > 2. Bundesliga 2021/2022

20:30 Schalke 04 - Amburgo



Germania > 3. Liga 2021/2022

VfL Osnabrück - MSV Duisburg



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



19:00



Chemnitzer FC - TeBe Berlin

SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03

Germania Halberstadt - Hertha BSC II



Indonesia > Liga 1 2021/2022







PSIS Semarang - Persiraja Banda Aceh

Bali United - Persib Bandung

Borneo FC - PS Barito Putera



Islanda > 1. deild 2021



20:00



ÍBV Vestmannaeyjar - UMF Grindavík

Þór Akureyri - Grótta



21:15



Kórdrengir - Afturelding

Víkingur Ólafsvík - Fram Reykjavík



Lituania > A Lyga 2021

FK Panevėžys - Kauno Žalgiris

17:00 FK Riteriai - FC Džiugas

19:00 FK Banga Gargždai - Hegelmann Litauen



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



20:30



RS Berkane - FUS de Rabat

Rapide Oued Zem - Moghreb de Tétouan

Difaâ d'el Jadida - Youssoufia Berrechid

Raja Casablanca - CR Khemis Zemamra



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

04:00 Gallos Blancos - CF América



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

16:00 Club Necaxa - Santos Laguna

17:00 FC Juárez - Deportivo Toluca



Peru > Primera División 2021 Clausura

20:15 Cienciano - Academia Cantolao



Portogallo > Taça da Liga 2021/2022 > 1. Giornata

21:15 Portimonense SC - Académica de Coimbra



Romania > Liga 1 2021/2022

17:30 Argeș Pitești - UTA Arad

20:30 CS Mioveni - Rapid Bucureşti



Russia > Premier Liga 2021/2022

19:00 FK Rostov - Dinamo Mosca



Russia > 1. Division 2021/2022

16:00 Olimp-Dolgoprudny - FK Kamaz



Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe B

10:00 FK Rostov - PFC Sochi

12:00 FK Khimki - Uor-5 Egorievsk

16:00 Akhmat Grozny - Zenit St. Petersburg

17:00 Lokomotiv Moskva - FK Krasnodar



Russia > U20 Premier Liga 2021/2022 Gruppe A

11:00 FC Ural - Spartak Moskva

12:00 FK Nizhny Novgorod - Rubin Kazan

14:00 FK Ufa - FK Strogino Moskva



15:00



Dinamo Moskva - CSKA Moskva

Krylia Sovetov - Akademiya Konopleva



Serbia > Super Liga 2021/2022

17:30 FK Radnički 1923 - Spartak Subotica

20:00 FK Voždovac - Proleter Novi Sad



Singapore > Premier League 2021

13:45 Albirex Niigata (S) - Lion City Sailors



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

17:00 NK Tabor Sežana - NK Celje



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021

19:00 Ängelholms FF - IFK Göteborg



Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

18:30 FK Lviv - FK Mariupol



Uruguay > Primera División 2021 Apertura

20:00 Rentistas - Cerro Largo



Uruguay > Segunda División 2021

00:15 Rocha - Rampla Juniors



USA > Major League Soccer 2021

01:30 Orlando City - Philadelphia Union

03:30 Austin FC - Seattle Sounders



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

01:15 Estudiantes de Mérida - Trujillanos FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

22:00 Atlético Venezuela - Metropolitanos FC