Elenco delle partite previste per oggi martedì 25 agosto 2020: in primo piano i preliminari di Champions con due sfide in programma

SALONICCO – Champions League in primo piano nella giornata odierna con le sfide valide per i preliminari dell’edizione 2020/2021. Due match in programma quest’oggi, entrambi alle ore 20: Tirana-Stella Rossa e PAOK Salonicco-Besiktas. Si gioca anche in Europa League con il primo turno preliminare: alle ore 18 scenderanno in campo FK Riteriai e Derry City. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

CALCIO IN TV