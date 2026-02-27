Le partite di oggi, venerdì 27 febbraio 2026: Parma-Cagliari in primo piano

Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 27 febbraio 2026: punti salvezza in palio negli anticipi di Serie A e di Serie B, in attività anche tutti gli altri top tornei continentali

Acquisiti tutti i verdetti della tre giorni europea appena trascorsa, toccherà ora al week end e alla Serie A riportare tutto alla normalità a partire da quest’oggi venerdì 27 febbraio. Come al solito si partirà a rilento con i primi anticipi di Serie A e di Serie B, programma di fatto emulato da tutti i top campionati continentali, Premier League stavolta inclusa. Diamo il via alla rassegna.

Indice

I momenti di forma di Parma e Cagliari a poche ore dalla sfida del Tardini

Altro giro e altra corsa in Serie A dove, ridendo e scherzando, siamo giunti ormai alla 27esima giornata. Il tempo è letteralmente volato da inizio stagione e a rendersene conto sembrerebbero anche Parma e Cagliari, una di fronte all’altra nell’anticipo delle ore 20.45. L’avvicinarsi della linea del traguardo renderà infatti ancora più pesanti i 3 punti in palio al Tardini, con le due squadre consapevoli che, in caso di vittoria, la salvezza diventerà a tuttti gli effetti una semplice pratica da archiviare. Soprattutto sponda Parma, grazie anche allo sprint delle 3 vittorie consecutive, l’ultima contro il Milan a San Siro, che ha permesso di salire a quota 32 in classifica, a sole due lunghezze dal decimo posto della Lazio.

In rallentamento, al contrario, la marcia dei rossoblù di Pisacane, reduci da un periodo negativo condito da due sconfitte e un pari, quest’ultimo raccolto proprio contro i biancocelesti di Sarri nello scorso turno. La zona salvezza resta in ogni caso ancora abbastanza lontana, a meno 5, ma per essere definitivamente al sicuro bisognerà assolutamente ritrovare il ritmo vittoria tenuto per tutto il mese di gennaio. Dove andrà a pendere l’ago della bilancia?

Che aria tira negli anticipi di Serie B e di Serie C?

Due invece gli anticipi della 27esima di Serie B: Monza-Virtus Entella delle 19 e Sampdoria-Bari delle ore 21. Solco sia in cima che in fondo alla classifica. 7 le lunghezze a dividere la quinta piazza del Catanzaro dal gruppetto di 4 club candidati alla promozione diretta. Tra questi anche un Monza letteralmente straripante in questo inizio di 2026: a confermarlo il bilancio di 13 punti guadagnati nelle ultime 5 sfide. Situazione quasi disperata invece per Bari e Virtus Entella: se infatti il campionato finisse oggi, entrambe sarebbero retrocesse senza appello in Serie C. Un risultato inatteso e clamoroso soprattutto per i pugliesi, ancora in palese di difficoltà nonostante l’ennesimo cambio di allenatore e obbligati ora a fare risultato sul campo di una Samp letteralmente rinata dopo il buon impatto del mercato invernale.

Punto veloce anche sui 4 incontri che alle 20.30 inaugureranno la 29esima di Serie C. Riflettori puntati esclusivamente sul Gruppo A dove, in tema di corsa al quarto posto, il Cittadella farà visita all’Ospitaletto per sopravanzare in un sol colpo Alcione Milano e Trento, mettendo loro non poca pressione in viste delle rispettive sfide di domani. Griglia play off in via di definizione infine nei quartieri bassi con Arzignano-Novara, Giana Erminio-Pro Vercelli e Pergolettese-Triestina. Il tutto ricordando pure i tre anticipi del pomeriggio che daranno il segnale di avvio alla 27esima del Campionato Primavera 1: Genoa U19-Lazio U19, Napoli U19-Torino U19 e Parma U19-Hellas Verona.

La rubrica europea

Lente d’ingrandimento rivolta ora agli altri principali tornei del Vecchio Continente. Innanzitutto in Premier League alle 21 si giocherà Wolverhampton-Aston Villa, match fondamentale per gli ospiti in chiave terzo posto Champions, a maggior ragione vista la condizione di fanalino di coda dei padroni di casa, solo in attesa ormai della matematica in chiave Championship, la Serie B inglese.

Scatto salvezza in Liga anche nel mirino dell’Alavés, a patto però che arrivino i 3 punti pieni nello scontro esterno delle 21 col Levante, altra formazione impelagata fino al collo per guadagnarsi un posto nella prossima edizione di prima divisione spagnola.

Nessun particolare obiettivo in ballo poi per Augusta e Colonia nell’anticipo delle 20.30 della 24esima di Bundesliga. Ben altre vibes invece in Ligue 1, dove il Lens sembrerebbe crederci davvero per il titolo nonostante il meno 2 dalla capolista Psg, Ecco quindi che sarà di nuovo cruciale l’appuntamento esterno delle 20.30 con lo Strasburgo.

Per concludere, spazio infine alla Eredivisie olandese, e nella notte italiana ai preliminari di Copa Libertadores, ai sedicesimi di CONCACAF Champions Cup, la Coppa Campioni del Centro e Nord America. Non solo però perché, dopo essersi aggiudicati per 1-0 il primo atto, gli argentini del Lanùs, vincitori della scorsa edizione di Coppa Sudamericana, affronteranno alle 01.30 fuori casa i brasiliani del Flamengo, i campioni in carica invece della Libertadores: sul piatto la Recopa Sudamericana, trofeo omologo alla nostra Supercoppa UEFA.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20:45

Parma-Cagliari

SERIE B

19:00

Monza-Virtus Entella

21:00

Sampdoria-Bari

SERIE C

20:30

Arzignano-Novara

Cittadella-Ospitaletto

Giana Erminio-Pro Vercelli

Pergolettese-Triestina

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 27 febbraio 2026

AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Magesi – Polokwane 18:30

Stellenbosch – AmaZulu 18:30

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vllaznia – Tirana 19:00

ALGERIA: LIGUE 1

El Bayadh – USM Alger 14:30

Paradou – Oran 14:30

Saoura – Ben Aknoun 22:00

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Hazem – Al-Ettifaq 20:00

Al Shabab – Al-Hilal 20:00

Al-Ittihad FC – Al Khaleej 20:00

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Melbourne Victory – Adelaide United 09:35

BELGIO: JUPILER LEAGUE

St. Liege – RAAL La Louviere 20:45

BULGARIA: PARVA LIGA

Arda – Spartak Varna 11:45

Montana – Botev Plovdiv 14:15

Slavia Sofia – CSKA 1948 Sofia 16:45

CILE: LIGA DE PRIMERA

Cobresal – La Serena 22:00

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Millonarios – Pereira 01:30

CROAZIA: HNL

Slaven Belupo – Istra 1961 18:00

FRANCIA: LIGUE 1

Strasburgo – Lens 20:45

GERMANIA: BUNDESLIGA

Augusta – Colonia 20:30

GIAPPONE: J1 LEAGUE

Hiroshima – Kyoto 11:00

Kobe – Avispa Fukuoka 11:00

Machida – Chiba 11:00

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Bristol City – Watford 21:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Wolves – Aston Villa 21:00

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Kheybar Khorramabad – Chadormalu 16:30

Peykan – Sepahan 16:30

Shams Azar Qazvin – Foolad 16:30

Esteghlal F.C. – Fajr Sepasi 16:45

IRLANDA: PREMIER DIVISION

Derry City – Waterford 20:45

Drogheda – Shelbourne 20:45

Galway – Sligo Rovers 20:45

St. Patricks – Dundalk 20:45

Bohemians – Shamrock Rovers 21:00

ITALIA: PRIMAVERA 1

Genoa U20 – Lazio U20 12:00

Napoli U20 – Torino U20 14:00

Verona U20 – Parma U20 16:00

ITALIA: SERIE A

Parma – Cagliari 20:45

ITALIA: SERIE B

Monza – Entella 19:00

Sampdoria – Bari 21:00

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Novara 20:30

Cittadella – Ospitaletto 20:30

Giana Erminio – Pro Vercelli 20:30

Pergolettese – Triestina 20:30

MAROCCO: BOTOLA PRO

FAR Rabat – COD Meknes 22:00

Maghreb Fez – Kawkab Marrakech 22:00

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Esteli – Real Madriz 02:00

Ferretti – UNAN-Managua 03:00

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP

Philadelphia Union – Defence Force 01:00

OLANDA: EREDIVISIE

Telstar – Breda 20:00

PARAGUAY: COPA DE PRIMERA – APERTURA

Recoleta – Nacional Asuncion 00:30

PERU: LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – AD Tarma 21:00

Melgar – Los Chankas 23:45

POLONIA: EKSTRAKLASA

Cracovia – Piast 18:00

Arka – Lechia 20:30

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

FC Porto – Arouca 19:45

Sporting – Estoril 21:45

PREMIER LEAGUEARMENIA:

Ararat – Alashkert 12:00

Urartu – Van 14:00

ROMANIA: SUPERLIGA

FC Hermannstadt – Botosani 16:00

U. Cluj – Otelul 19:00

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Zenit – Baltika 17:30

SPAGNA: LALIGA

Levante – Alaves 21:00

SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Tolima (Col) – Dep. Tachira (Ven) 01:30

SUD AMERICA: RECOPA SUDAMERICANA

Flamengo – Lanus 01:30

SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE

Bellinzona – Yverdon 19:30

Aarau – Rapperswil-Jona 20:15

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

JS Omrane – Ben Guerdane 13:00

Zarzis – Kairouanaise 13:00

TURCHIA: SUPER LIG

Basaksehir – Konyaspor 18:00

Trabzonspor – Karagumruk 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv – Epitsentr 12:00

Shakhtar – Veres-Rivne 14:30

UNGHERIA: NB I.

Debrecen – MTK Budapest 20:15

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Montevideo City – Defensor Sp. 00:00

VENEZUELA: LIGA FUTVE – APERTURA

Portuguesa – Monagas 22:30