Calcio in tv oggi, 27 febbraio 2026: Parma-Cagliari e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di venerdì 27 febbraio 2026 le gare di Serie A e di Serie B saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN

La programmazione calcistica di venerdì 27 febbraio si apre nel cuore della notte, quando il Sudamerica accende i riflettori sulla Recopa Sudamericana: alle 00.50 il Flamengo sfida il Lanús in diretta su COMO TV. Pochi minuti di respiro e, alle 01.30, sempre su COMO TV, tocca alla Copa Libertadores con Tolima–Deportivo Táchira.

Il mattino lascia spazio alle competizioni europee: alle 12.00 si entra nel vivo dei sorteggi UEFA con gli ottavi di Champions League, trasmessi su Sky Sport 24, NOW, Amazon Prime Video e UEFA.tv. . In contemporanea, Sportitalia propone Genoa–Lazio del Campionato Primavera, primo capitolo di una lunga giornata dedicata ai giovani talenti.

Un’ora dopo, alle 13.00, tocca agli ottavi di Europa League, mentre alle 14.00 si completa il trittico con il sorteggio della Conference League, sempre in diretta su Sky Sport 24, NOW e UEFA.tv. . Alla stessa ora, Sportitalia manda in campo Napoli–Torino Primavera, seguito alle 16.00 da Verona–Parma, per un pomeriggio interamente dedicato al calcio giovanile.

La serata si accende alle 19.00 con Monza–Virtus Entella di Serie B su DAZN e Lab Channel, preludio a un vero e proprio tour europeo. Alle 19.45 DAZN trasmette Porto–Arouca, mentre alle 20.00 Sportitalia e COMO TV portano in scena la Saudi League con Al Shabab–Al Hilal, una delle sfide più attese del campionato saudita.

Alle 20.30 parte una raffica di incontri di Serie C su Sky Sport e NOW: Cittadella–Ospitaletto, Giana Erminio–Pro Vercelli, Arzignano–Novara e Pergolettese–Triestina, mentre sul canale 255 va in onda Augsburg–Colonia per la Bundesliga.

Il prime time delle 20.45 propone tre match di grande interesse: Parma–Cagliari su DAZN (e su DAZN 1 per gli abbonati Sky), Strasburgo–Lens su Sky Sport Arena e NOW, e Standard Liegi–La Louvière su DAZN.

Alle 21.00 si torna alla Serie B con Sampdoria–Bari, mentre Sky Sport Calcio e NOW trasmettono Wolverhampton–Aston Villa dalla Premier League. DAZN completa il quadro con Levante–Alavés dalla Liga.

La lunga maratona si chiude alle 21.45 con Sporting–Estoril, ultimo appuntamento della giornata dal campionato portoghese, ancora su DAZN.

Calcio in tv oggi 27 febbraio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00:50

Flamengo–Lanús (Recopa Sudamericana) – COMO TV

01:30

Tolima–Deportivo Táchira (Copa Libertadores) – COMO TV

12:00

Sorteggio ottavi Champions League – Sky Sport 24, NOW, Amazon Prime Video, UEFA.tv

Genoa–Lazio (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00

Sorteggio ottavi Europa League – Sky Sport 24, NOW, UEFA.tv

14:00

Sorteggio ottavi Conference League – Sky Sport 24, NOW, UEFA.tv

Napoli–Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

16:00

Verona–Parma (Campionato Primavera) – Sportitalia

19:00

Monza–Virtus Entella (Serie B) – DAZN, Lab Channel

19:45

Porto–Arouca (Campionato portoghese) – DAZN

20:00

Al Shabab–Al Hilal (Saudi League) – Sportitalia, COMO TV

20:30

Cittadella–Ospitaletto (Serie C) – Sky Sport 251, NOW

Giana Erminio–Pro Vercelli (Serie C) – Sky Sport 252, NOW

Arzignano–Novara (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Pergolettese–Triestina (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Augsburg–Colonia (Bundesliga) – Sky Sport 255, NOW

20:45

Parma–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Strasburgo–Lens (Ligue 1) – Sky Sport Arena, NOW

Standard Liegi–La Louvière (Campionato belga) – DAZN

21:00

Sampdoria–Bari (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Wolverhampton–Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW

Levante–Alavés (Liga) – DAZN

21:45

Sporting–Estoril (Campionato portoghese) – DAZN