Consigli fantacalcio 27° giornata Serie B 2025/2026

I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 27° giornata di Serie B 2025/2026: Pojhanpalo guida l’attacco con Yeboah e Iemmello

La 27ª giornata di Serie B 2025/2026 si apre con un turno ricco di incroci pesanti per la corsa alla promozione e alla salvezza. La prima serata di venerdì propone Monza–Virtus Entella e Sampdoria–Bari, mentre sabato sarà la volta di Empoli–Cesena, Modena–Padova, Südtirol–Venezia e Spezia–Reggiana. Domenica spazio a due sfide chiave: Catanzaro–Frosinone e Pescara–Palermo, prima del posticipo Mantova–Carrarese. In un turno così equilibrato, scegliere gli uomini giusti può fare la differenza: ecco la Top 11 consigliata per il fantacalcio della 27ª giornata.

Il portiere

Thiam (Monza)

Il Monza affronta una Virtus Entella che fatica a trovare continuità offensiva, e Thiam si presenta come una scelta solida tra i pali. Il portiere biancorosso ha mostrato affidabilità nelle ultime uscite, con interventi decisivi nei momenti chiave. La sua reattività nelle uscite basse può risultare determinante contro una squadra che costruisce poco ma attacca in verticale. Ottima opzione per chi cerca un clean sheet possibile.

I nomi per il reparto arretrato

Azzi (Monza)

Esterno a tutta fascia, Azzi garantisce spinta costante e inserimenti profondi. Contro l’Entella può trovare spazio per affondare sulla corsia, sfruttando la sua velocità e la capacità di creare superiorità numerica. È un difensore che porta bonus anche grazie ai cross e ai tiri dalla distanza. In un Monza in crescita, è una scelta molto interessante.

Oyono Anthony (Frosinone)

Il Frosinone affronta un Catanzaro che ama attaccare, ma Oyono può essere l’uomo giusto per limitarne le avanzate. Terzino fisico e aggressivo, eccelle nei duelli e nelle chiusure preventive. La sua spinta sulla fascia può creare problemi alla retroguardia avversaria, rendendolo un profilo completo per chi cerca equilibrio tra fase difensiva e potenziale bonus.

Cassandro (Catanzaro)

Cassandro è uno dei punti fermi del Catanzaro, grazie alla sua capacità di leggere le situazioni e di proporsi in avanti. Contro il Frosinone può essere decisivo sia in marcatura sia nelle sovrapposizioni che caratterizzano il gioco giallorosso. La sua precisione nei cross lo rende un difensore da tenere in considerazione per assist potenziali.

I centrocampisti da schierare

Kike Perez (Venezia)

Il Venezia sfida il Südtirol e Kike Perez rappresenta uno dei motori del centrocampo arancioneroverde. Dinamico, tecnico e sempre nel vivo del gioco, è capace di creare occasioni con passaggi filtranti e inserimenti centrali. La sua visione di gioco può risultare decisiva contro una difesa che concede spazi tra le linee. Ottima scelta per chi cerca un centrocampista da bonus.

Massolin (Modena)

Il Modena ospita il Padova e Massolin è uno dei giocatori più in forma dei canarini. Recupera palloni, imposta e si inserisce con tempi perfetti, risultando spesso determinante negli ultimi metri. La sua capacità di calciare da fuori area lo rende un profilo ideale per questa giornata. Può portare sia voto che bonus.

Ranocchia (Palermo)

Il Palermo affronta il Pescara e Ranocchia è il faro della manovra rosanero. Intelligente tatticamente, preciso nei passaggi e pericoloso sui calci piazzati, può incidere sia in fase di costruzione sia in zona gol. La sua qualità nel palleggio può mettere in difficoltà un Pescara che soffre le squadre tecniche. Da schierare senza dubbi.

Hasa (Carrarese)

La Carrarese sfida il Mantova e Hasa è uno dei talenti più brillanti della squadra toscana. Dribbling, accelerazioni e capacità di creare superiorità numerica lo rendono un giocatore imprevedibile. Può risultare decisivo con una giocata individuale o un assist illuminante. Ottima scelta per chi cerca un colpo a sorpresa.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Pohjanpalo (Palermo)

Bomber di razza, Pohjanpalo è il riferimento offensivo del Palermo e arriva alla sfida con il Pescara in ottima condizione. Letale in area di rigore, forte fisicamente e preciso nelle conclusioni, è uno degli attaccanti più affidabili della categoria. Contro una difesa che concede molto, può essere protagonista.

Yeboah (Venezia)

Yeboah porta velocità, potenza e imprevedibilità all’attacco del Venezia. Contro il Südtirol può sfruttare gli spazi in profondità e la sua capacità di attaccare la porta con decisione. È un attaccante che crea costantemente occasioni e può risultare decisivo anche a gara in corso. Ottima opzione per questa giornata.

Iemmello (Catanzaro)

Leader tecnico ed emotivo del Catanzaro, Iemmello è sempre al centro dell’azione offensiva. Contro il Frosinone può sfruttare la sua esperienza e la capacità di muoversi tra le linee. È un attaccante che sa segnare in tutti i modi e che non si tira indietro nei momenti decisivi. Una scelta quasi obbligata per chi lo ha in rosa.

Top 11 ventisettesima giornata Serie B 2025/2026