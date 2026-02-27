I risultati del 27 febbraio 2026: anticipi in Serie A e in Europa

Si apre la 27esima giornata con Parma-Cagliari, Sampdoria-Bari in B, anticipi anche il Lega Pro. Il Lanus vince la Recopa Sudamericana
Il programma di questo venerdì 27 febbraio si è aperto con il trionfo del Lanus nella Recopa Sudamericana. Al Maracana la squadra ha superato 3-2 dopo i tempi supplementari il Flamengo. Dopo il botta e risposta tra Castillo al 29′ e de Arrascaeta al 37′ su rigore nella ripresa arriva il rigore trasformato da Jorginho al 40′ che porta in equilibrio la doppia sfida dopo l’1-0 dell’andata. Ai tempi suppplementari decisive le reti di Canale Dominguez al 13′ del secondo tempo e Aquino nel recupero.
In Colombia goleada del Millonarios sul Pereira 5-1 mentre in Paraguay pareggio per 2-2 tra Recoleta e Nacional Asuncion. Nella gara di qualificazione per la prossima Copa Libertadores vittoria ai rigori del Tolima sul Deportivo Tachira mentre in Uruguay il Montevideo supera 1-0 il Defensor Sp. Nella CONCACAF Champions Cup successo per 7-0 del Philadelphia Union sul Defence Force mentre in J1 League colpo esterno del Kyoto sull’Hiroshima. In A-League pareggio per 1-1 tra Melbourne Victory e Adelaide United: vantaggio di Jelacic al 26′ di gioco e pareggio di Dukuly al 35′.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A si apre al 27° giornata con Parma-Cagliari alle ore 20:45 mentre in Serie B si parte alle ore 19 con Monza-Entella e alle 21 Sampdoria-Bari. Si giocano anche quattro partite in Lega Pro girone A mentre in Europa troviamo Strasburgo-Lens alle 20:45 per la Ligue 1. In Bundesliga il turno si apre alle 20:30 con Augusta-Colonia mentre in Premier League alle ore 21 in campo Wolverhampton-Aston Villa e nella Liga stesso orario per Levante-Alaves.
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
Magesi - Polokwane 18:30
Stellenbosch - AmaZulu 18:30
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vllaznia - Tirana 19:00
ALGERIA: LIGUE 1
El Bayadh - USM Alger 0-0 (*)
Paradou - Oran 1-1 (*)
Saoura - Ben Aknoun 22:00
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Hazem - Al-Ettifaq 20:00
Al Shabab - Al-Hilal 20:00
Al-Ittihad FC - Al Khaleej 20:00
AUSTRALIA: A-LEAGUE
Melbourne Victory - Adelaide United 1-1 (Finale)
BELGIO: JUPILER LEAGUE
St. Liege - RAAL La Louviere 20:45
BULGARIA: PARVA LIGA
Arda - Spartak Varna 1-0 (Finale)
Montana - Botev Plovdiv 0-0 (*)
Slavia Sofia - CSKA 1948 Sofia 16:45
CILE: LIGA DE PRIMERA
Cobresal - La Serena 22:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Millonarios - Pereira 5-1 (Finale)
CROAZIA: HNL
Slaven Belupo - Istra 1961 18:00
FRANCIA: LIGUE 1
Strasburgo - Lens 20:45
GERMANIA: BUNDESLIGA
Augusta - Colonia 20:30
GIAPPONE: J1 LEAGUE
Hiroshima - Kyoto 1-2 (Finale)
Kobe - Avispa Fukuoka 2-1 (Finale)
Machida - Chiba 2-1 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Bristol City - Watford 21:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Wolves - Aston Villa 21:00
IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO
Kheybar Khorramabad - Chadormalu 16:30
Peykan - Sepahan 16:30
Shams Azar Qazvin - Foolad 16:30
Esteghlal F.C. - Fajr Sepasi 16:45
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Derry City - Waterford 20:45
Drogheda - Shelbourne 20:45
Galway - Sligo Rovers 20:45
St. Patricks - Dundalk 20:45
Bohemians - Shamrock Rovers 21:00
ITALIA: PRIMAVERA 1
Genoa U20 - Lazio U20 1-0 (Finale)
Napoli U20 - Torino U20 14:00SRF
Verona U20 - Parma U20 16:00
ITALIA: SERIE A
Parma - Cagliari 20:45
ITALIA: SERIE B
Monza - Entella 19:00
Sampdoria - Bari 21:00
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Arzignano - Novara 20:30
Cittadella - Ospitaletto 20:30
Giana Erminio - Pro Vercelli 20:30
Pergolettese - Triestina 20:30
MAROCCO: BOTOLA PRO
FAR Rabat - COD Meknes 22:00
Maghreb Fez - Kawkab Marrakech 22:00
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Esteli - Real Madriz 3-0 (Finale)
Ferretti - UNAN-Managua 2-0 (Finale)
NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP
Philadelphia Union [Qualificato] - Defence Force 7-0 (Finale)
OLANDA: EREDIVISIE
Telstar - Breda 20:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Recoleta - Nacional Asuncion 2-2 (Finale)
PERU: LIGA 1 - APERTURA
Alianza Atl. - AD Tarma 21:00
Melgar - Los Chankas 23:45
POLONIA: EKSTRAKLASA
Cracovia - Piast 18:00
Arka - Lechia 20:30
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
FC Porto - Arouca 19:45
Sporting - Estoril 21:45
PREMIER LEAGUEARMENIA:
Ararat - Alashkert Posticipata
Urartu - Van Posticipata
ROMANIA: SUPERLIGA
FC Hermannstadt - Botosani 16:00
U. Cluj - Otelul 19:00
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Zenit - Baltika 17:30
SPAGNA: LALIGA
Levante - Alaves 21:00
SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE
Tolima (Col) [Qualificato] - Dep. Tachira (Ven) 1-1 (Dopo Rigori)
SUD AMERICA: RECOPA SUDAMERICANA
Flamengo - Lanus [Vincitore] 2-3 (Dopo Suppl.)
SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE
Bellinzona - Yverdon 19:30
Aarau - Rapperswil-Jona 20:15
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
JS Omrane - Ben Guerdane 2-1 (Finale)
Zarzis - Kairouanaise 1-1 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Basaksehir - Konyaspor 18:00
Trabzonspor - Karagumruk 18:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Dyn. Kyiv - Epitsentr 4-0 (Finale)
Shakhtar - Veres-Rivne 0-0 (*)
UNGHERIA: NB I.
Debrecen - MTK Budapest 20:15
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA
Montevideo City - Defensor Sp. 1-0 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA
Portuguesa - Monagas 22:30