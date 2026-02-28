Spezia-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Reggiana di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B
LA SPEZIA – Sabato 28 febbraio, alle ore 17.15, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia ospiterà la Reggiana nella gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
Lo Spezia arriva al match occupando il diciassettesimo posto in classifica, con 25 punti frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. La squadra di Donadoni ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34. Il rendimento al “Picco” resta complicato: 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte in 13 gare. L’ultimo segnale, però, è incoraggiante: il 3-2 esterno sul Cesena ha ridato ossigeno e fiducia a un gruppo che ha bisogno di continuità.
La Reggiana, dal canto suo, è quindicesimo con 26 punti, appena uno in più dei liguri. Il bilancio parla di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con un totale reti di 28 incassate e 36 subite. Lontano dal “Mapei Stadium”, la squadra granata fatica: solo 2 vittorie in 13 trasferte, con 12 gol segnati e 21 subiti. Nell’ultima gara, il pareggio 1-1 contro la Sampdoria ha mostrato solidità, ma anche la difficoltà a chiudere le partite.
All’andata, lo scorso 30 settembre, fu 1-1.
A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli di San Daniele del Friuli. Gli assistenti saranno Di Gioia e Catallo, mentre il quarto uomo sarà Piccinini, reduce da un Milan–Parma che aveva generato qualche polemica rossonera. Al VAR ci sarà Baroni, con Gualtieri all’AVAR.
Presentazione del match
COME ARRIVA LO SPEZIA – Lo Spezia di Donadoni dovrebbe confermare l’assetto che ha dato segnali incoraggianti nell’ultima uscita. Davanti a Radunovic, la linea a tre formata da Ruggero, Mateju e Bonfanti. Sulle corsie Sernicola e Aurelio mentre in mezzo dovrebbero esserci Bellemo, Romano e Adamo.
COME ARRIVA LA REGGIANA – La Reggiana di Rubinacci dovrebbe rispondere con un undici altrettanto compatto. Davanti a Micai agirà il terzetto difensivo composto da Papetti, Rozzio e Bonetti. Sulle fasce, Rover e Tripaldelli. In mezzo, la regia sarà affidata a Belardinelli, affiancato da Reinhart e Portanova. Davanti, la coppiacomposta da Novakovic e Girma.
Probabili formazioni di Spezia-Reggiana
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo, Aurelio; Artistico, Skjellerup. Allenatore: Donadoni
REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Portanova, Belardinelli, Reinhart, Tripaldelli; Novakovich, Girma. Allenatore: Rubinacci
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta su:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- LaB Channel, il nuovo canale della Lega B disponibile su Prime Video. Per accedere al canale di Lega B su Prime Video, è necessario essere abbonati a Amazon Prime (amazon.it/amazonprime) e aggiungere al proprio abbonamento il canale LaB Channel, al costo di 4,99 € al mese per i primi tre mesi e 9,99 € al mese a partire dal quarto mese.