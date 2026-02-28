Spezia-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta di Spezia-Reggiana di Sabato 28 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

LA SPEZIA – Sabato 28 febbraio, alle ore 17.15, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia ospiterà la Reggiana nella gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026.

Lo Spezia arriva al match occupando il diciassettesimo posto in classifica, con 25 punti frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. La squadra di Donadoni ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34. Il rendimento al “Picco” resta complicato: 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte in 13 gare. L’ultimo segnale, però, è incoraggiante: il 3-2 esterno sul Cesena ha ridato ossigeno e fiducia a un gruppo che ha bisogno di continuità.

La Reggiana, dal canto suo, è quindicesimo con 26 punti, appena uno in più dei liguri. Il bilancio parla di 6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con un totale reti di 28 incassate e 36 subite. Lontano dal “Mapei Stadium”, la squadra granata fatica: solo 2 vittorie in 13 trasferte, con 12 gol segnati e 21 subiti. Nell’ultima gara, il pareggio 1-1 contro la Sampdoria ha mostrato solidità, ma anche la difficoltà a chiudere le partite.

All’andata, lo scorso 30 settembre, fu 1-1.

A dirigere l’incontro sarà Luca Zufferli di San Daniele del Friuli. Gli assistenti saranno Di Gioia e Catallo, mentre il quarto uomo sarà Piccinini, reduce da un Milan–Parma che aveva generato qualche polemica rossonera. Al VAR ci sarà Baroni, con Gualtieri all’AVAR.

Tabellino in tempo reale

SPEZIA:. A disposizione:



REGGIANA:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

COME ARRIVA LO SPEZIA – Lo Spezia di Donadoni dovrebbe confermare l’assetto che ha dato segnali incoraggianti nell’ultima uscita. Davanti a Radunovic, la linea a tre formata da Ruggero, Mateju e Bonfanti. Sulle corsie Sernicola e Aurelio mentre in mezzo dovrebbero esserci Bellemo, Romano e Adamo.

COME ARRIVA LA REGGIANA – La Reggiana di Rubinacci dovrebbe rispondere con un undici altrettanto compatto. Davanti a Micai agirà il terzetto difensivo composto da Papetti, Rozzio e Bonetti. Sulle fasce, Rover e Tripaldelli. In mezzo, la regia sarà affidata a Belardinelli, affiancato da Reinhart e Portanova. Davanti, la coppiacomposta da Novakovic e Girma.

Probabili formazioni di Spezia-Reggiana

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Mateju, Bonfanti; Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo, Aurelio; Artistico, Skjellerup. Allenatore: Donadoni

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Rover, Portanova, Belardinelli, Reinhart, Tripaldelli; Novakovich, Girma. Allenatore: Rubinacci

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: