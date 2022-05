Elenco delle partite previste per oggi lunedì 30 maggio 2022: si affrontano gli egiziani di Al Ahly e i marocchini del Wydad. Si gioca anche la finale di Liga MX

Lunedì 30 maggio all’insegna del calcio sud americano e africano. In campo la Serie A brasiliana per l’ottava giornata di campionato dove ricordiamo guida il Palmeiras con un punto sul Corinthinas che deve ancora giocare il turno. In Bolivia ci troviamo ai quarti finale con The Stronges – Royal Pari mentre in Cile ci troviamo alla 15esima di campionato. In Venezuela Puerto Cabello – Metropolitanos chiuderà la 14esima giornata della Primera Division. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo alle 03.10 Pachuca – Atlas gara valida come ritorno della fine playoff di Liga MX. Si riparte dal 2-0 per l’Atlas dell’andata grazie alle reti nel primo tempo di Reyes al 26′ e Quinones in pieno recupero. Il tecnico della squadra di casa si sente fiducioso per questa gara nonostante il doppio svantaggio da recuperare: “Giocheremo in casa. Sono un uomo ottimista, un uomo con fede, sicuramente possiamo raggiungere il risultato”. Ricordiamo che in caso di parità il match andrà avanti con i supplementari e i calci di rigore. Alle ore 21 fari puntati invece sulla finale di CAF Champions League tra Al Ahly e Wydad. Per la squadra egiziana si tratta della quarta finale raggiunta negli ultimi 5 anni. Inoltre rappresenta la squadra più decorata nella storia della CAF Champions League con ben 10 titoli conquistati. Sono tre i precedenti in finale contro la squadra marocchina con la più recente nel 2017 dove ottennero la vittoria per 2-1. L’incontro più recente invece risale a ottobre 2020 quando tra andata e ritorno la squadra di Mosimane ha ottenuto entrambi i successi con 5 reti all’attivo e una sola subita. Di seguito le possibili formazioni che scenderanno in campo Al Ahly (4-3-3): Mohamed El Shenawy (GK); Ali Maaloul, Ayman Ashraf, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany; Walid Soliman, Hamdi Fathi, Aliou Dieng ; Ahmed Abdelkader, Mohamed Sceriffo, Percy Tau. Wydad Casablanca (4-1-4-1): Ahmed Tagnaouti (GK); Ayoub El Amloud, Yahia Attiyat Allah, Amine Farhane, Anas Serrhat; Yahya Jabrane; Ayman Hassouni, Reda Jaadi, Abdallah Haimoud, Salaheddine Benyachou; Guy Mbenza. Prima di lasciarci ai link consigliati del giorno e al programma completo delle partite vogliamo ricordare la storica promozione (la prima dopo 110 anni di storia) conquistata dal Monza grazie al successo nel ritorno sul Pisa per 4-3 dopo i tempi supplementari. Un capolavoro che porta la firma di Berlusconi – Galliani con la guida di Stroppa e l’impegno dei suoi giocatori in campo e che va ad arricchire la Lombardia come numero di squadre partecipanti alla Serie A 2021/2022, ben 5 considerando che a Milan, Inter e Atalanta si era già aggiunto con la promozione diretta la Cremonese.

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 30 MAGGIO 2022

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP – QUALIFICAZIONE

Guinea-Bissau – Sao Tome and Principe Rinviata

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al Ahly – Wydad 21:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Royal Pari – The Strongest 00:00

Oriente Petrolero – Bolivar 01:30

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Avai 00:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – U. Calera 02:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Barcellona SC – Cumbaya 01:00

LDU Quito – Macara 01:00

Nueve de Octubre – Ind. del Valle 01:00

U. Catolica – Delfin 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Ceramica Cleopatra 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA – PLAY OFFS

Comunicaciones – Municipal 02:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Naft M.I.S 16:30

Peykan – Mes Rafsanjan 16:30

Nassaji Mazandaran – Tractor-Sazi 16:00

Fajr Sepasi – Persepolis 17:30

Gol Gohar – Zob Ahan 17:30

Sanat-Naft – Havadar SC 17:30

Sepahan – Aluminium Arak 17:30

Shahr Khodrou – Foolad 17:30

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA – PLAY OFFS

Pachuca – Atlas 03:10

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

12 de Octubre – Guairena FC 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Huancayo – Alianza Atl. 22:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Gorilla – Espoir 12:30

Gasogi United – Rayon Sport 15:00

SENEGAL LIGUE 1

Douanes – Diambars 19:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Supersport – Orlando 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Fenix – Rentistas 20:00

USA MLS

Los Angeles Galaxy – Austin FC 00:00

Seattle Sounders – Charlotte 03:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Metropolitanos 00:15