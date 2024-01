Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 31 gennaio 2024: continua il turno infrasettimanale di Premier, si giocano due recuperi di Liga e si conclude il quadro degli ottavi in Coppa d’Asia

Giornata all’insegna del calcio internazionale quest’oggi, mercoledì 31 gennaio. Continua il turno infrasettimanale di Premier League: nel massimo campionato inglese vanno in scena 3 incontri dopo i 5 di ieri, con i riflettori puntati in particolare sul big match Liverpool-Chelsea. In Liga spagnola si recuperano due partite, rinviate a causa della Supercoppa nazionale disputata in Arabia nella seconda decade di gennaio e termina, inoltre, il quadro degli ottavi di finale in Coppa d’Asia.

Partendo dall’Inghilterra, vanno in scena, come dicevamo, ben 3 sfide valide per la 22esima di Premier. Alle 20.30 si giocano Manchester City-Burnley e Tottenham-Brentford, alle 21.15 spazio a Liverpool-Chelsea.

La squadra di Pep Guardiola insegue il primato. Attualmente è seconda in classifica con Arsenal e Aston Villa a 43 punti, a meno cinque dal Liverpool capolista, ma con una gara in meno. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 3-2 in casa del Newcastle, mentre in FA Cup, nel week end, è riuscita a violare lo stadio del Tottenham (estromesso dalla competizione), dove non aveva mai vinto nelle ultime cinque uscite, concluse senza segnare neppure un gol. Diverso il discorso per il Burnley, tornato in Premier League dopo una stagione in Championship, che ha come obiettivo quello della salvezza. La squadra di Kompany sta faticando non poco: penultimo posto in graduatoria con 12 punti, a meno cinque dalla permanenza in categoria. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 in casa contro il Luton, risultato che non fa ben sperare in vista dell’incontro con i Citizens.

Al Tottenham Stadium di Londra si disputa il match tra i padroni di casa ed il Brentford. Gli Spurs, quinti in classifica, sono a caccia di punti in ottica zona Champions per consolarsi anche dell’uscita dalla FA Cup nel fine settimana. I Bees, reduci dal successo all’ultima contro il Nottingham, vogliono invece tenersi lontani dalle zone calde della classifica e dare del filo da torcere ai loro prossimi rivali. I precedenti sono infatti dalla loro parte. Dopo essere stato sconfitto nel primo incontro di Premier League con gli Spurs alla fine del 2021, il Brentford è rimasto infatti imbattuto negli ultimi quattro incontri, compresa la vittoria per 3-1 al Tottenham Hotspur Stadium a maggio.

Chiude il quadro di giornata il big match Liverpool–Chelsea, meno di un mese prima che le due squadre rinnovino le ostilità nella finale di EFL Cup a Wembley. Il tecnico Klopp ha annunciato pochi giorni fa il suo addio ai Reds al termine della stagione e, per questo motivo, ha intenzione di salutare la piazza nel migliore dei modi: da primo in classifica, vincendo nuovamente la Premier League. Per farlo dovrà avere la meglio su tutte le grandi, sfruttando ogni passo falso delle avversarie ed il buon momento di salute. Con la vittoria 5-2 in casa contro il Norwich City nel quarto turno di FA Cup di domenica, l’attuale capolista ha infatti allungato la propria imbattibilità in tutte le competizioni a 10 partite (ha perso solo una partita su 17 negli ultimi due mesi e mezzo). Dall’altra parte arriva un Chelsea nono, con un disperato bisogno di punti per avvicinarsi all’Euro-zona. Nonostante un’imbattibilità di 10 partite a Stamford Bridge, c’è poco da commentare per quanto riguarda la sua recente forma in trasferta: la squadra di Pochettino si reca a Liverpool dopo aver perso cinque delle ultime sei partite in trasferta in tutte le competizioni, subendo almeno due gol in cinque di queste occasioni. Tuttavia i precedenti sorridono ai londinesi: questi ultimi hanno perso solo due delle ultime 11 visite ad Anfield, sconfitte che sono arrivate in successione nell’aprile 2019 e nel luglio 2020.

Spostiamoci in Spagna dove vanno in scena Barcellona-Osasuna alle 19 e Atletico Madrid-Rayo Vallecano alle 21, recuperi della 20esima giornata di Liga, disputata in parte a causa delle final four di Supercoppa in Arabia Saudita.

Periodo nero in termini di risultati per la formazione allenata da Xavi, prossimo a lasciare la panchina a fine stagione. Dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro i rivali del Real Madrid nella finale di Supercoppa di Spagna a metà gennaio e l’eliminazione ai quarti di finale dalla coppa nazionale, i blaugrana hanno subito una terribile rimonta contro il Villarreal nell’ultimo turno di Liga. La sconfitta ha portato il Barcellona a 10 lunghezze dal Madrid e a 11 dal Girona, un divario di punti troppo ampio per poter lottare ed ambire ancora al titolo. D’altro canto l’Osasuna è stato recentemente sconfitto in Supercoppa per 2-0, ma è reduce in campionato dal buon pareggio col Siviglia al Sanchez Pizjuan, che in classifica gli permette di navigare in acque tranquille.

Derby della capitale quello tra la squadra di Diego Simeone ed il Rayo Vallecano. Per la squadra di Simeone si tratta di una gara da non sbagliare. Due gli obiettivi: non accumulare altri punti di distacco dal duo di testa e andare a + 5 sull’Athletic Bilbao, attualmente quinto. Già 7 gli incontri disputati dai Colchoneros in questo gennaio, con un bilancio di sole vittorie e due sconfitte: in campionato contro il Girona e nella semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid nei tempi supplementari. D’altra parte solito torneo di lotta e fatica per il Rayo Vallecano. Le lunghezze di vantaggio sul Cadice terzultimo sono 8 ed in trasferta il ruolino di marcia non è affatto male: 16 dei 24 punti sono stati conquistati lontano dallo stadio amico, tra cui uno straordinario pareggio a novembre con il favoritissimo Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Trasferiamoci brevemente in Italia per ricordare che, alle 14.30, si gioca anche in Serie D: 10 gli incontri previsti nel girone A, altrettanti nel B e 8 nel gruppo I.

Capitolo, infine, Nazionali, con il programma degli ottavi di finale che, dopo la Coppa d’Africa, termina anche in Coppa d’Asia. Alle 12.30 italiane si gioca Bahrein-Giappone, alle 17 Iran-Siria.

Per quanto riguarda il primo match, i Samurai Blue arrivano a questo incontro con i favori del pronostico, nonostante un percorso un po’ incerto nella prima fase. Alla vigilia erano dati come i grandi favoriti per la vittoria del Girone D, ed invece si sono qualificati come secondi alle spalle della sorpresa Iraq che ha vinto tutte e 3 le partite. Il Bahrein, invece, dopo la sconfitta all’esordio nel Girone E subita dalla Corea del Sud per 3-1, ha vinto le altre due sfide contro Malesia e Giordania, finendo addirittura al primo posto proprio davanti ai più quotati rivali coreani.

L’Iran affronterà, per concludere la rassegna, la Siria alla sua prima apparizione nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Asia. La squadra allenata da Ghalenoei si è piazzata in testa al Gruppo C, vincendo per 2-1 contro gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima giornata della fase a gruppi. I siriani si sono invece qualificati come una delle migliori terze classificate, dopo aver battuto l’India per 1-0 nel loro precedente incontro.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

PREMIER LEAGUE

20.30

Manchester City-Burnley

21.15

Liverpool-Chelsea

LIGA

19.00

Barcellona-Osasuna

SERIE D

14.30

15.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 31 gennaio 2024

ALGERIA LIGUE 1

USM Alger – Constantine 19:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Lanus – Newells Old Boys 01:30

Velez Sarsfield – Independiente 01:30

Argentinos Jrs – Dep. Riestra 21:00

Defensa y Justicia – Platense 21:00

Belgrano – San Lorenzo 23:15

ASIA COPPA D’ASIA – PLAY OFF

Bahrain – Giappone 12:30

Iran – Siria 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Charleroi – Eupen 18:45

Leuven – Genk 18:45

Royale Union SG – RWDM 21:00

St. Liege – Anversa 21:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Dep. Cali – Fortaleza 00:15

La Equidad – Santa Fe 02:30

Pereira – Pasto 22:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FEMMINILE – FASE A GIRONI

Brann D – St. Polten D 18:45

Lyon D – Slavia Praga D 18:45

Benfica D – Barcellona D 21:00

Eintracht Frankfurt D – Rosengard D 21:00

GERMANIA DFB POKAL

Hertha – Kaiserslautern 20:45

GRECIA COPPA DI GRECIA

Panetolikos – OFI Crete 16:00

Atromitos – Panathinaikos 18:00

PAOK – Panserraikos 20:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Municipal – Antigua 21:00

Guastatoya – Deportivo Mixco 22:45

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marathon – Genesis 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Wed – Watford 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City – Burnley 20:30

Tottenham – Brentford 20:30

Liverpool – Chelsea 21:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Petach Tikva – Hapoel Hadera 18:00

H. Haifa – H. Tel Aviv 18:45

M. Tel Aviv – Hapoel Jerusalem 19:00

H. Beer Sheva – M. Haifa 19:30

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Lazio U19 – Torino U19 14:00

Fiorentina U19 – Roma U19 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Chieri 14:30

Asti – Ticino 14:30

Borgosesia – Fezzanese 14:30

Bra – Alba 14:30

Chisola – Derthona FbC 14:30

Gozzano – Pinerolo 14:30

Lavagnese – Sanremese 14:30

Vado – Citta di Varese 14:30

Vogherese – PDHA 14:30

Alcione Milano – Ligorna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Caldiero Terme 14:30

Caravaggio – Ponte San Pietro 14:30

Ciserano-Bergamo – Varesina 14:30

Club Milano – Clivense 14:30

Desenzano – Legnano 14:30

Folgore Caratese – Brusaporto 14:30

Pro Palazzolo – Crema 14:30

Tritium – Piacenza 14:30

USD Casatese – Castellanzese 14:30

Villa Valle – Real Calepina 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – Castrovillari 14:30

AS Acireale – Siracusa 14:30

Canicatti – USD Ragusa 14:30

Locri 1909 – S. Agata 14:30

Real Casalnuovo – Trapani 14:30

Reggio Calabria – Portici 1906 14:30

Sancataldese – Gioiese 14:30

Igea Virtus – Licata 15:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cimarrones de Sonora – Tlaxcala 04:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Cruz Azul – Tijuana 02:00

Mazatlan FC – Leon 02:00

Santos Laguna – Puebla 04:00

Guadalajara – Toluca 04:05

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Estoril 19:45

Braga – Chaves 21:45

SPAGNA LALIGA

Barcellona – Osasuna 19:00

Atl. Madrid – Vallecano 21:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Grasshoppers 20:30

St. Gallen – Servette 20:30

Zurigo – Lausanne 20:30

A cura di Gianmarco Apuzzo