Nella guida tv del 31 gennaio 2024 le gare valide per la ventiduesima giornata di Premier League saranno trasmesse su Sky, quelle di Liga su DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 31 gennaio 2024 c’é la ventiduesima giornata di Premier League. Il Manchester City, che viene dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Newcastle ed é secondo con 43 punti, a cinque lunghezze dal Liverpool, riceve il Burnley, reduce dal pari casalingo per 1-1 contro il Luton e penultimo a quota 12. Il Tottenham, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro il Manchester United ed é quinto con 40 punti, ospita il Brentford, reduce dal successo casalingo per 3-2 contro il Nottingham e quattordicesimo a quota 22. Il Liverpool, che viene dalla vittoria esterna per 0-4 contro il Bournemouth ed é primo con 48 punti, a -5 dal Manchester City, sfida il Chelsea, reduce dal successo casalingo di misura contro il Bournemouth e nono a quota 31.

Ventiduesima giornata anche in Liga. Il Barcellona, che viene dalla sconfitta casalinga per 3-5 contro il Villarreal ed é quarto con 44 punti, ospita l’Osasuna, reduce dal pari esterno per 1-1 contro il Siviglia e dodicesimo a quota 26. L’Atletico Madrid, che viene dal successo casalingo per 2-0 contro il Valencia ed é terzo con 44 punti, riceve il Vallecano, reduce dal pari esterno per 1-1 contro la Real Sociedad e tredicesimo a quota 24.

Calcio in tv oggi 31 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Bahrein-Giappone (Ottavi di finale Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

14.00

Lazio-Torino (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

17.00

Iran-Siria (Ottavi di finale Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

18.00

Fiorentina-Roma (Coppa Italia Primavera) – SPORTITALIA

18.45

Lione-Slavia Praga (Champions League femminile) – DAZN

Brann-St. Polten (Champions League femminile) – DAZN

19.00

Barcellona-Osasuna (Liga) – DAZN

20.30

Tottenham-Brentford (Premier League) – SKY SPORT (canale 253)

Manchester City-Burnley (Premier League) – SKY SPORT MAX

21.00

Atletico Madrid-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

Benfica-Barcellona (Champions League femminile) – DAZN

Eintracht Francoforte-Rosengard (Champions League femminile) – DAZN

21.15

Liverpool-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

23.15

Belgrano-San Lorenzo (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.