Le partite di oggi, giovedì 5 febbraio 2026: Atalanta-Juve sotto i riflettori

Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 5 febbraio 2026: la Coppa Italia avanza con il secondo quarto di finale in pochi giorni, tabellone in via di definizione pure in Copa del Rey e di Francia

Coppe nazionali ancora assolute protagoniste in giro per l’Europa in questo giovedì 5 febbraio. Sotto i riflettori il secondo quarto di finale in pochi giorni di Coppa Italia, l’ultimo prima di una nuova mini pausa in vista del resto delle gare della prossima settimana. Tutt’altro invece in Copa del Rey, dove stesso in giornata verrà delineato il quadro delle semifinali, così come in Coppa di Francia, dove invece arriveranno gli ultimi verdetti dagli ottavi di finale. Procediamo con il consueto focus.

Indice

Come arriveranno Atalanta e Juve all’appuntamento di coppa

Altra giornata addobbata a tema di Coppa Italia, con due formazioni stavolta della parte alta del tabellone, che andranno a scontrarsi nel secondo quarto di finale dopo Inter-Torino di ieri. Stiamo chiaramente parlando di Atalanta e Juventus, di scena in quel della New Balance Arena di Bergamo per conquistare il pass per le semifinali, dove ad attendere ci sarà una tra Bologna e Lazio, entrambe in campo tra circa 7 giorni. Due squadre quella bianconera e quella nerazzurra che vorranno certamente fare strada nel torneo per motivi diversi.

Se infatti la formazione di Spalletti proverà a confermarsi tra le più in salute della Serie A e a conquistare l’ennesimo passaggio del turno nella kermesse di cui è attualmente detentice del record di trofei, ben 15, anche la Dea punterà con determinazione al successo. In quest’ultimo caso però per concedersi almeno una via alternativa al campionato in vista di una possibile qualificazione all’Europa League (ad oggi l’unico obiettivo percorribile tramite la Serie A sembrerebbe invece la Conference).

E ciò considerato che la vittoria del torneo comporterà, oltre alla coppa in bacheca, l’accesso diretto alla prossima “Fase Campionato” della seconda competizione UEFA per importanza. Il verdetto, anche in occasione dei quarti di finale, ricordiamo che arriverà al minuto 90 o al massimo per mezzo dei rigori, perché si giocherà ancora una volta in gara secca. Riusciranno i bergamaschi a vendicare le due finali perse nelle edizioni 2020/21 e 2023/24?

Si chiudono i quarti di Copa del Rey

Ultimo giorno delle settimana pure in tema di Copa del Rey, dove alle 21 il Betis riceverà in casa l’Atletico Madrid in una sfida valevole, diversamente dalla Coppa Italia, per l’ultimo quarto di finale della kermesse spagnola: in ballo il passaggio in semfinale contro l’Athletic Bilbao. Curiosamente si tratterà del primo di un doppio confronto in poche ore tra le due squadre, che di fatto si ritroveranno nuovamente faccia a faccia ma a campi invertiti in uno dei posticipi della domenica della 23esima giornata di Liga.

Il resto del programma di coppa

Altra sfida di cartello quindi Strasburgo-Monaco che verrà offerta negli ottavi di finale di Coppa di Francia: a confronto alle 21 due delle compagini più blasonate del campionato transalpino, nonostante le difficoltà attualmente vissute in stagione. Un motivo in più per non snobbare la manifestazione.

Dopo la prima semifinale di ieri, in Coppa di Portogallo si recupererà invece sempre alle 21 l’ultimo quarto di finale tra Sporting CP e AFS. Un match fondamentale per stabilire chi delle due conquisterà il penultimo atto del torneo contro il Porto già qualificato.

Sempre e comunque in evidenza infine in nottata i play off preliminari in Copa Libertadores, torneo ripartito ieri con una nuova edizione, la 67esima, così come la Copa Argentina, che non farà rimpiangere la pausa che osserverà la Primera Divisiòn con due gare dei 32esimi da disputarsi alle 01.15 e alle 23 italiane.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

21:00

Atalanta-Juventus

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 5 febbraio 2026

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fayha – Al Najma 16:20

Al Ahli SC – Al Hazem 18:30

Al Okhdood – Al-Hilal 18:30

ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Platense – Argentino MM 01:15

Dep. Riestra – Deportivo Maipu 23:00

BELGIO: COPPA DEL BELGIO

Anderlecht – Anversa 20:30

BRASILE: SERIE A BETANO

Remo – Mirassol 00:00

Santos – Sao Paulo 00:00

Gremio – Botafogo RJ 01:30

Palmeiras – Vitoria 01:30

Bahia – Fluminense 23:00

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – America De Cali 02:00

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – Pharco 16:00

Ceramica Cleopatra – Ghazl El Mahallah 19:00

Wadi Degla – Arab Contractors 19:00

FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Strasburgo – Monaco 21:00

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Dunbeholden – Spanish Town Police 21:00

IRAN: PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Esteghlal F.C. – Shams Azar Qazvin 13:00

ITALIA: COPPA ITALIA

Atalanta – Juventus 21:00

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Managua FC – Real Madriz 00:00

Esteli – Rancho Santana 02:00

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF CHAMPIONS CUP

Xelaju – Monterrey 02:00

Vancouver FC – Cruz Azul 04:00

PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL

Sporting – AFS 21:45

ROMANIA: SUPERLIGA

Univ. Craiova – Otelul 17:00

FCSB – Botosani 19:30

SPAGNA: COPA DEL REY

Betis – Atl. Madrid 21:00

SUD AMERICA: COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

2 de Mayo (Par) – A. Lima (Per) 01:30

TURCHIA: COPPA DI TURCHIA

Keciorengucu – Gaziantep 11:00

Konyaspor – Aliaga 13:30

Kocaelispor – Besiktas 16:00

Fenerbahce – Erzurumspor 18:30