Elenco delle partite previste per oggi, martedì 9 aprile 2024: al via i quarti di finale di andata di Champions League, spazio anche alla Championship inglese e alla Nazionale femminile

Dopo quasi un mese di spasmodica attesa, torna in prima serata la Champions League, su cui concentreremo principalmente la nostra attenzione. In programma, quest’oggi martedì 9 aprile, due soli incontri che, assieme agli altri due di domani, andranno a completare il quadro dei quarti di finale di andata della massima competizione continentale per club. Non solo. Va in scena anche un turno infrasettimanale di Football League Championship, la seconda divisione del calcio inglese, senza trascurare la nazionale italiana femminile, pronta al ritorno in campo per le qualificazioni agli Europei del 2025.

Indice

E veniamo dunque, per ordine di importanza, alle due sfide più prestigiose del giorno, entrambe in agenda in contemporanea alle ore 21, Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. Partendo dall’analisi della prima partita, le due formazioni sono giunte tra le migliori otto del torneo, prevalendo, rispettivamente su Porto e Lazio, negli ottavi di finale della manifestazione. Completamente differenti, tuttavia, sono gli umori e i percorsi stagionali di Gunners e Die Roten. L’Arsenal è in piena corsa per la Premier League e grazie al successo per 0-3 sul Brighton nell’ultimo turno di campionato si è portato in cima alla classifica, approfittando del mezzo passo falso del Liverpool contro il Manchester United. Meno sorrisi, invece, in casa Bayern Monaco che, dopo aver portato a casa le ultime undici edizioni della Bundesliga, si appresta a cedere lo scettro di campione di Germania al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Lo spogliatoio, visto l’addio annunciato a fine anno del tecnico Tuchel, è ormai in smobilitazione e la rimonta con annessa sconfitta subita ad Heidenheim nell’ultima uscita sembra aver ulteriormente accentuato la crisi di risultati dei bavaresi.

Passando all’altra gara in agenda, si affrontano le compagini, considerate, fin da inizio torneo, le favorite per sollevare al cielo il trofeo. Una gara che promette spettacolo: tanti i campioni pronti a darsi battaglia, guidati, peraltro, da due allenatori ormai diventati a buon diritto delle icone assolute del calcio mondiale. Non a caso le due ultime squadre capaci di vincere le scorsi edizioni la massima rassegna continentale per club. Buon momento di forma per i Blancos, sempre più vicini alla conquista della Liga, la trentaseiesima della propria storia. Le Merengues si sono spinte fino a questo punto del torneo, superando l’ostacolo Lipsia negli ottavi di finale (vittoria esterna e pareggio tra le mura amiche al Bernabeu). Tragitto netto anche per i Citizens, capaci sin qui di collezionare solo trionfi. Hanno infatti vinto il Gruppo G con 18 punti su 18 e poi nello scorso turno hanno eliminato il Copenaghen con un doppio e secco 3-1. Una gara dall’esito tutt’altro che prevedibile. L’ultimo confronto ufficiale tra le due formazioni risale allo scorso maggio quando, sempre di Champions League (in quell’occasione nella semifinale di ritorno), gli inglesi riuscirono nell’impresa di travolgere i rivali all’Eithad Stadium con un roboante 4-0.

Trasferiamoci ora in Inghilterra, dove, come anticipato, si gioca un turno infrasettimanale di Championship. Tutto ciò in attesa delle sfide di domani che completeranno il programma. 6 le partite in palinsesto. Alle 20.45 il Leicester di Maresca fa visita al Millwall per consolidare il primo posto, che ad oggi garantirebbe il pass diretto per la Premier League. Allo stesso orario riflettori puntati anche su Plymouth-QPR, Preston-Huddersfield, Sheffield Wednesday-Norwich City, Southampton-Coventry, mentre alle 21 il Leeds, impegnato contro il Sunderland, vuole superare in classifica l’Ipswich Town secondo e compiere un altro passo verso il ritorno immediato in prima division.

Breve parentesi sul calcio femminile. La nazionale italiana torna a disputare una gara di qualificazioni in vista degli Europei del 2025, che si terranno in Svizzera. Le azzurre, inserite nel Gruppo 1 della Lega A assieme anche a Paesi Bassi, battute per 0-2 nella partita inaugurale andata in scena lo scorso venerdì, e Norvegia, se la vedranno questo pomeriggio all’Helsinki Olympic Stadium contro la Finlandia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.15.

Passiamo al continente americano. Segnaliamo, per concludere la rassegna, che in nottata, alle ore 01.00 italiane, si giocano Godoy Cruz-Sarmiento Junin e Platense-Tigre, sfide valevoli per il tredicesimo turno di Copa de la Liga Profesional, coppa nazionale calcistica argentina, nonché prima competizione ufficiale organizzata dalla neonata Liga Profesional de Fútbol Argentino. Non solo. In serata, alle 23 italiane, occhi puntati anche su Banfield-Ciudad Bolivar, match valido per i trentaduesimi di finale di Copa Argentina, torneo ufficiale di calcio ad eliminazione diretta organizzato dall’Asociación del Fútbol Argentino a partire dal 2011.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 9 aprile 2024

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Banfield – Ciudad Bolivar 23:30

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Godoy Cruz – Sarmiento Junin 01:00

Platense – Tigre 01:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Independiente – Guabira 01:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Beroe 17:30

CINA SUPER LEAGUE

Nantong Zhiyun – Shanghai Port 12:00

Beijing Guoan – Shenzhen Xinpengcheng 13:35

Shandong Taishan – Henan Songshan Longmen 13:35

Shanghai Shenhua – Wuhan Three Towns 14:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Cucuta – Tigres 23:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Imbabura – Macara 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah – Pyramids 22:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA A

Danimarca U19 D – Spagna U19 D 12:00

Slovenia U19 D – Grecia U19 D 12:00

Croazia U19 D – Irlanda U19 D 12:30

Islanda U19 D – Austria U19 D 12:30

Belgio U19 D – Serbia U19 D 13:00

Slovacchia U19 D – Bielorussia U19 D 13:00

Bosnia-Erzegovina U19 D – Polonia U19 D 15:00

Finlandia U19 D – Olanda U19 D 15:00

Italia U19 D – Inghilterra U19 D 16:00

Repubblica Ceca U19 D – Francia U19 D 16:00

Svizzera U19 D – Portogallo U19 D 16:00

Ucraina U19 D – Norvegia U19 D 16:00

Romania U19 D – Ungheria U19 D 17:30

Svezia U19 D – Germania U19 D 17:30

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Azerbaigian U19 D – Lettonia U19 D 12:00

Bulgaria U19 D – Montenegro U19 D 12:00

Lituania U19 D – Moldavia U19 D 12:00

Macedonia del Nord U19 D – Galles U19 D 12:00

Estonia U19 D – Irlanda del Nord U19 D 14:00

Georgia U19 D – Kazakistan U19 D 14:00

Armenia U19 D – Turchia U19 D 15:00

Albania U19 D – Scozia U19 D 15:30

Liechtenstein U19 D – Cipro U19 D 15:30

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Arsenal – Bayern 21:00

Real Madrid – Manchester City 21:00

EUROPA EUROPEI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE A

Danimarca D – Belgio D 18:00

Polonia D – Austria D 18:00

Germania D – Islanda D 18:10

Finlandia D – Italia D 18:15

Spagna D – Repubblica Ceca D 19:00

Svezia D – Francia D 19:00

Irlanda D – Inghilterra D 20:30

Olanda D – Norvegia D 20:45

EUROPA EUROPEI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE B

Azerbaigian D – Svizzera D 14:00

Kosovo D – Wales D 14:00

Bosnia-Erzegovina D – Irlanda del Nord D 15:30

Croazia D – Ucraina D 16:00

Israele D – Serbia D 16:00

Malta D – Portogallo D 18:30

Turchia D – Ungheria D 19:00

Scozia D – Slovacchia D 20:35

EUROPA EUROPEI – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – LEAGUE C

Macedonia del Nord D – Slovenia D 15:00

Montenegro D – Faerøerne D 16:30

Bulgaria D – Armenia D 17:00

Moldavia D – Lettonia D 17:00

Bielorussia D – Georgia D 18:00

Romania D – Kazakistan D 18:00

Lituania D – Cipro D 18:30

Andorra D – Grecia D 19:00

Albania D – Estonia D 20:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Genesis – Real Sociedad 02:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Millwall – Leicester 20:45

Plymouth – QPR 20:45

Preston – Huddersfield 20:45

Sheffield Wed – Norwich 20:45

Southampton – Coventry 20:45

Leeds – Sunderland 21:00

LETTONIA VIRSLIGA

Valmiera – Grobina 16:00

FK Liepaja – Auda 17:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Dainava Alytus 17:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Matagalpa – Jalapa 23:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Mura 18:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Zorya 12:00