Paternò-Savoia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Paternò-Savoia di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ACIREALE – Domenica 18 gennaio 2026, lo Stadio Aci e Galatea ospiterà la partita Paternò-Savoia, sfida valida per la ventesima giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel match tra Paternò e Savoia, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Paternò, infatti, è all’ultimo posto grazie a 2 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, segno di un pessimo cammino. Il Savoia, invece, si ritrova al terzo posto, dopo 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce di questi numeri, è possibile ipotizzare che tra Paternò e Savoia non ci dovrebbe essere partita, con gli ospiti campani largamente favoriti per la vittoria finale.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Paternò ha un record di 9 gol segnati e 33 subiti, con una differenza reti di -24. Allo stesso tempo, il Savoia, con 33 gol segnati e 19 subiti, ha una differenza in gol di 14. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano un confronto con un netto vantaggio del Savoia, sia per quanto riguarda la fase offensiva che la solidità difensiva.

Il confronto tra Paternò e Savoia sembra a senso unico: i numeri e la classifica evidenziano un netto divario tra le due squadre. nonostante debba volare in Sicilia, il Savoia parte largamente favorito, mentre il Paternò, ultimo in classifica, fatica a trovare continuità e punti.

Tabellino in tempo reale

PATERNò:



SAVOIA:



Reti:



L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Marco Zini della sezione di Udine. Sarà coadiuvato da Francesco Colucci proveniente da Padova e Emanuele Petrakis appartenente alla sezione di Siena. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL PATERNO’ – Il tecnico Mascara dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: Branduani in porta; linea difensiva conFernandez, Scalon, Virgillito. A centrocampo agiscono Lucca, D’Aloia, Di Stefano, Jungling, Ferrandino; In avanti, terminale offensivo formato da Boulahia e Ambrogio. Tale schema di gioco è pensato per controllare il centrocampo, ottenendo superiorità numerica nella zona nevralgica del terreno di gioco.

COME ARRIVA IL SAVOIA – Il tecnico Catalano dovrebbe disporre la sua squadra con il 3-5-2: De Lorenzo a difesa dei pali; linea arretrata formata da Forte, Checa e Vaccaro, con Schiavi a completare il reparto. A centrocampo spazio a Ledesma, Pisacane e Meola, mentre Guida e Favetta agiscono sulle corsie. In avanti il peso dell’attacco è affidato a Fiasco. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

PATERNO’ (3-5-2): Branduani; Fernandez, Scalon, Virgillito; Lucca, D’Aloia, Di Stefano, Jungling, Ferrandino; Boulahia, Ambrogio. Allenatore: Giuseppe Mascara.

SAVOIA (3-5-2): De Lorenzo; Forte, Checa, Vaccaro, Schiavi; Ledesma, Pisacane, Meola; Guida, Favetta, Fiasco. Allenatore: Catalano

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Paternò e Savoia in streaming su Videonola, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.