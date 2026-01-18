Arzignano-Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arzignano-Vicenza di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone A

ARZIGNANO – Domenica 18 gennaio, alle ore 14:30, allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano, andrà in scena Arzignano-Vicenza, match valido per la ventiduesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone A. Tempo di derby e, nonostante il diverso blasone tra Vicenza e Arzignano, guai a sottovalutare la formazione di mister Di Donato che, dall’arrivo del tecnico di Giulianova, ha un ruolino di marcia eccezionale.

Il tecnico del Grifo ha definito il Lane una «macchina quasi perfetta, cinica e consapevole di ciò che vuole», elogiando anche mister Gallo. “La cornice di pubblico sarà splendida, un premio per i ragazzi e per il percorso che stanno facendo – ha aggiunto – Abbiamo recuperato tutti e la squadra sta benissimo. Vincere aiuta a lavorare con serenità e intensità: siamo al top dal punto di vista psicofisico“. L’Arzignano arriva alla sfida con il morale alto dopo l’importante successo esterno contro la Virtus Verona. Secondo Rossoni, quella vittoria ha cambiato la percezione del gruppo: “Ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte. Essere solidi in un campo così ostico ci ha dato grande fiducia nei nostri mezzi – ha proseguito il difensore -.

Il loro reparto offensivo? Hanno attaccanti che fanno invidia a tutta la categoria. Se devo dire chi temo di più dico Rauti: i giocatori rapidi e brevilinei sono quelli che soffriamo di più noi alti“. Per contrastarli, la ricetta è chiara: “La nostra arma deve essere la solidità. Ogni volta che abbiamo fatto risultato è stato perché siamo rimasti compatti e non ci siamo disuniti“. L’Arzignano si prepara ai saluti di Manuel Antoniazzi, dopo una lunga avventura assieme. Il centrocampista, classe 2000, originario di Chiampo, era arrivato in gialloceleste nel 2017/2018 e, dopo qualche mese con la Juniores, si era subito aggregato alla prima squadra allenata da Vincenzo Italiano, che militava in D.

Il Vicenza si presenta all’appuntamento da capolista indiscussa, con 53 punti in 21 giornate, frutto di un percorso fin qui impeccabile: 16 vittorie, 5 pareggi e nessuna sconfitta, miglior difesa del campionato con appena 11 gol subiti. I biancorossi arrivano da una serie di risultati positivi che hanno consolidato il primato, tenendo a distanza dirette inseguitrici come Union Brescia e Lecco. Dal punto di vista tattico, ci si attende un Vicenza fedele alla propria identità: equilibrio, solidità e grande gestione dei momenti della gara.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ARZIGNANO-VICENZA]

ARZIGNANO:. A disposizione:



L.R. VICENZA:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Lucio Felice Angelillo di Nola, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Leotta di Acireale e Stefano Vito Martinelli di Potenza. Quarto uomo Francesco Aloise di Voghera e Operatore FVS Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ARZIGNANO – L’Arzignano si schiera con il 3-4-1-2 puntando su compattezza e qualità tra le linee: difesa a tre solida davanti a Manfrin, centrocampo equilibrato tra dinamismo e ordine e Toniolo a supporto del tandem offensivo Minesso-Mattioli, chiamato a dare profondità e concretezza. Di Donato sceglie una formazione votata all’equilibrio ma pronta a colpire.

COME ARRIVA IL VICENZA – Il Vicenza risponde con il 3-5-2, affidandosi a solidità ed esperienza: Gagno tra i pali, difesa robusta guidata da Leverbe e un centrocampo folto per garantire controllo e intensità. Sulle fasce Tribuzzi e Costa assicurano spinta, mentre davanti la coppia Stuckler-Capello è chiamata a dare peso offensivo. Gallo sceglie equilibrio e personalità.

Le probabili formazioni

ARZIGNANO (3-4-1-2): Manfrin; Bernardi, Coppola, Boffelli; Lakti, Chiarello, Castegnaro, Boccia; Toniolo; Minesso, Mattioli. Allenatore: Di Donato.

VICENZA (3-5-2): Gagno, Sandon, Cuomo, Leverbe, Tribuzzi, Zonta, Pellizzari, Carraro, Costa, Stuckler, Capello. Allenatore: Gallo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Arzignano-Vicenza, valida per la ventiduesima giornata di Serie C, girone A, sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW e Sky Go.