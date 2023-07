Peroni Nastro Azzurro, nuova partnership con la Dinamo Sassari basket

Sardara, amministratore delegato della Dinamo: “Siamo estremamente orgogliosi dell’accordo siglato con Peroni Nastro Azzurro”

SASSARI – Peroni Nastro Azzurro, icona di stile e made in Italy nel mondo, annuncia una nuova partnership con la Dinamo Sassari, il Club cestistico sardo fondato nel 1960. Questa nuova partnership pluriennale rafforza il legame tra Peroni Nastro Azzurro Sardegna, un’edizione speciale di Peroni Nastro Azzurro, e il territorio isolano, dove la birra è prodotta con ingredienti locali di alta qualità.

Peroni Nastro Azzurro Sardegna celebra il territorio con un prodotto fatto con orzo 100% sardo coltivato da agricoltori locali, un legame che viene esplicitato anche nella bottiglia sinuosa e distintiva. Qui, infatti, il nome “Sardegna” viene apposto nella colorazione rame, a simboleggiare il colore della caratteristica materia prima, direttamente in etichetta dove troviamo anche il simbolo che rappresenta le radici della civiltà isolana, il Nuraghe. Inoltre, il logo sul tappo rende esclusiva la bottiglia, in un’edizione speciale dedicata al popolo sardo.

“Peroni Nastro Azzurro Sardegna e la Dinamo Sassari hanno tanto in comune: il legame viscerale con le proprie origini, una storia fatta di passione incondizionata e innovazione costante, la voglia sempre viva di consolidare la propria eccellenza a livello internazionale. Per questo siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership, e abbiamo già iniziato a lavorare insieme per scrivere un’altra storia di successo” dichiara Simone Tagliacozzo, Integrated Communication Manager di Birra Peroni.

Mentre, Francesco Sardara, amministratore delegato della Dinamo, commenta: “Siamo estremamente orgogliosi dell’accordo siglato con Peroni Nastro Azzurro: un’azienda che rappresenta l’eccellenza nel mercato ed è esempio nel mondo dello sport per le virtuose partnership. La condivisione di valori e la volontà di investire nel territorio rappresentano le fondamenta di quella che si annuncia una proficua e lungimirante collaborazione. Il brand Dinamo ancora una volta si dimostra un orizzonte appetibile per i player più importanti a livello internazionale e la partnership che ci legherà a Peroni Nastro Azzurro non avrà sviluppi solo sull’aspetto prettamente sportivo ma avrà derivazioni a tutto tondo nell’universo Dinamo, in virtù della grande attenzione di PNA sotto ogni aspetto commerciale, professionale e umano”.

La Dinamo Sassari è una delle realtà più importanti e prestigiose del basket italiano ed europeo, con un palmarès che vanta uno scudetto, due Coppa Italia, due Supercoppa Italiana e una FIBA Europe Cup. Il club ha raggiunto la massima serie nel 2010 e da allora si è qualificato per undici volte ai playoff scudetto e per dodici volte consecutive nelle competizioni continentali. Quest’anno la società cestistica sarda sarà impegnata nella Lega Basket Serie A e nella Basketball Champions League.

Peroni Nastro Azzurro Sardegna è per questo orgogliosa di sostenere la Dinamo Sassari e di condividere con essa i valori di passione, eccellenza, innovazione che contraddistinguono il brand di birra premium più amato dagli italiani.