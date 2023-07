La partita Panama D – Giamaica D di Sabato 29 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata Mondiali Femminili

PERTH – Sabato 29 luglio 2023 , alle ore 14:30 verrà disputato Panama D – Giamaica D , incontro valevole per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta la Giamaica D ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 . L’incontro si svolgerà allo stadio HBF Park e sarà diretto dal direttore di gara Kateryna Monzul . Sarà coadiuvato dagli assistenti Maryna Striletska e Paulina Baranowska; quarto ufficiale Akona Zenith Makhalima. La Giamaica D gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.70 mentre il pareggio è dato a 3.20 e la sconfitta a 5.75. Negli ultimi cinque incontri Panama D ha conseguito 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 8 e subendone 17 . La Giamaica D invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 13 . I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica del Gruppo F con Brasile a 3 punti seguito da Francia e Giamaica a 1 e Panama 0.

Tabellino

PANAMA D: Bailey Y., Castillo K., Natis W., Baltrip-Reyes C. (dal 42′ st Jaen H.), Pinzon Y., Salazar D. (dal 1′ st Quintero A.), Cedeno Coba E. M., Cedeno L. (dal 20′ st Riley K.), Gonzalez S. (dal 33′ st Montenegro C.), Cox M., Tanner R.. A disposizione: Cordoba F., Fabrega S., Batista L., De Obaldia N., Espinosa R., Hernandez E., Mills N., Vargas R. Allenatore: Quintana I..

GIAMAICA D: Spencer R., Cameron T. (dal 42′ st Wiltshire T.), Swaby A., Swaby C., Blackwood D., Sampson V., Primus A. (dal 42′ st McNamara P.), Spence D., Brown J. (dal 35′ st Washington S.), McKenna K. J. (dal 35′ st Simmonds K. N.), Carter T. (dal 20′ st Matthews C.). A disposizione: Brooks L., Schneider S., Bailey-Gayle P., Plummer K., Solaun H., van Zanten K. Allenatore: Donaldson L..

Reti: al 11′ st Swaby A. (Giamaica D) .

Ammonizioni: al 13′ pt Cedeno Coba E. M. (Panama D), al 18′ pt Salazar D. (Panama D) al 31′ pt Blackwood D. (Giamaica D).

Quintana: “I nostri obiettivi rimangono gli stessi”

“I nostri obiettivi rimangono gli stessi: crescita e diffusione della nostra disciplina sportiva, nella speranza che molte ragazze di Panama possano guardare le partite della loro nazionale e trarre ispirazione”.

Donaldson: “siamo felici che la gente giamaicana sostenga la squadra”

“Più di ogni altra cosa, siamo felici che la gente giamaicana sostenga la squadra. Sappiamo che sono in tanti a tifare per noi, molte persone amano la Giamaica. Vogliamo che tutte le persone, residenti o meno in Giamaica, magari di origini giamaicane, siano al nostro fianco, perché penso che sia un momento emozionante da vivere insieme”.

Probabili formazioni di Panama – Giamaica

PANAMA (5-4-1): Bailey; Castillo, Baltrip-Reyes, Pinzon, Vargas, Jaen; Mills, Gonzalez, Quintero, Cox; Riley. Ct. Quintana

GIAMAICA (4-4-2): Spencer; Wiltshire, Swaby A., Swaby C., Blackwood; Matthews, Spence, Sampson, Brown; Primus, Washington. Ct. Donaldson

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Francia D – Brasile D , valevole per la giornata 2 della Coppa del Mondo Femminile , sarà visibile in diretta tv su ZDF e approfondimenti sul portale FIFA.