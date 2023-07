Rally di Roma Capitale 2023 e slalom “Vulture Melfese” nel weekend

Riflettori puntati al Rally “Roma Capitale” per Bruno-Agagiù e per Corina al fianco di Santo in Racing Start, e allo slalom “Vulture Melfese” per i kart cross di Ciracì e Lucia

FIUGGI – Questo fine settimana motoristico inizia con i riflettori puntati sul “Rally di Roma Capitale”, appuntamento tra i più importanti della stagione a cui la scuderia Max Racing non può mancare. Il brindisino Gabriele Bruno su Fiat Grande Punto Abarth RS 1400 turbo sarà al via della kermesse, in concorso per la CRZ (Coppa Rally ACI Sport di Zona 7), coadiuvato alle note dal leccese Marco Agagiù e, dopo il primo posto di classe ottenuto due settimane fa al Rally del Matese insieme al presidente della scuderia Massimiliano Centonze, sabato 29 luglio si presenta a Fiuggi con l’obiettivo di portare a casa altri punti preziosi in chiave campionato, missione riuscita al campobassano Nicola Rivellino, terzo di classe nel Matese insieme alla compaesana Sandra Salotto su Peugeot 106 N2.

Il salentino di Castrignano dei Greci Giuseppe Corina navigherà invece il driver della scuderia Motorsport Scorrano Antonio Santo a bordo di una Suzuki Swift in RS 1600.

Da tutt’altra parte dello stivale, sui tornanti della Basilicata, domenica 30 luglio si corre il 10° Trofeo “Vulture Melfese- Città di Melfi e Rapolla”, tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport. In questa competizione i colori della scuderia Max Racing saranno sugli spettacolari Kart cross Yakar 600 condotti dall’esperto ed eclettico pilota di Taranto Vito Ciracì e dall’Under 23 potentino Angelo Lucia.