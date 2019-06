Perù-Brasile 0-5, il tabellino: Selecao ai quarti di finale

Il tabellino di Perù-Brasile 0-5 il risultato finale: gara senza storia con i verde-oro che conquistano l’accesso ai quarti di finale.

SAO PAULO – Nel match valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Copa America il Brasile demolisce 5-0 il Perù staccando il pass per i quarti di finale. Tutto semplice per la Nazionale padrona di casa che archivia il tutto dopo mezz’ora con le reti di Casemiro, Firmino ed Everton. Nella ripresa c’è spazio per le reti di Dani Alves e Wilian oltre al rigore fallito da Gabriel Jesus all’ultimo secondo. Vittoria e primo posto nel girone per la squadra di Tite mentre i peruviani dovranno sperare nel (probabile) ripescaggio.

Perù-Brasile 0-5: il tabellino del match

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Yotun (46′ Flores); Polo, Farfan, Cueva (67′ Ballon); Guerrero (55′ Gonzales). Ct: Gareca

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis (57′ Alex Sandro); Casemiro (70′ Allan), Arthur; Gabriel Jesus, Coutinho (77′ Willian), Everton; Firmino. Ct: Tite

ARBITRO: Fernando Rapallini (Argentina)

RETI: 12′ Casemiro, 19′ Firmino, 32′ Everton, 54′ Dani Alves, 90′ Willian

AMMONITI: Casemiro, Yotun, Thiago Silva, Advincula

NOTE: Gallese para un rigore a Gabriel Jesus al 94′

Fonte foto: Twitter Brasile