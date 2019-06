Elenco delle partite previste per oggi lunedì 24 giugno 2019: in primo piano gli Europei Under 21 e la Coppa D’Africa oltre al Mondiale femminile.

CESENA – E’ un lunedì intenso quello che ci attende a cominciare dall’Europeo Under 21 con l’ultima giornata del Gruppo C. Occhi puntati su Francia-Romania visto che ad entrambe le squadre serve un punto per accedere alle semifinali, l’Italia spera ma le speranze sono davvero poche. Fase a gironi anche in Coppa D’Africa che è iniziata da pochi giorni, nella giornata odierna in programma tre incontri: alle ore 16.30 c’è un interessante Costa D’Avorio-Sudafrica, alle 19 Tunisia-Angola mentre alle 22 Mali-Mauritania. C’è anche il Mondiale femminile con la seconda tranche degli ottavi di finale: alle 18 Spagna-USA mentre alle 21 Svezia-Canada.

Pronostici per oggi lunedì 24 giugno 2019

Calcio in TV per oggi lunedì 24 giugno 2019

AFRICA: African Nations Cup

16:30 Costa d’Avorio – Sudafrica

19:00 Tunisia – Angola

22:00 Mali – Mauritania

EUROPA: Europei U21

21:00

Croazia U21 – Inghilterra U21

Francia U21 – Romania U21

MONDO: Mondiali – Donne – Play Off

18:00 Spagna D – USA D

21:00 Svezia D – Canada D