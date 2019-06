Belgio – Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Belgio – Italia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del Gruppo A degli Europei Under 21, calcio d’inizio alle ore 21

REGGIO EMILIA – Sabato 22 giugno alle ore 21 si giocherà Belgio – Italia, incontro valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. Da una parte c’è la Nazionale belga che non ha più nulla da chiedere a questa competizione viste le due sconfitte contro Polonia e Spagna. Dall’altra parte, invece, ci sono gli Azzurrini che hanno perso contro la Polonia dopo aver battuto le Furie Rosse all’esordio. Situazione complicata per la squadra di Di Biagio che, per passare il turno, ha bisogno di una vittoria e sperare che la Spagna faccia altrettanto con la Polonia.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 22 giugno alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BELGIO – La Nazionale belga dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con De Wolf in porta, pacchetto difensivo composto da Cobbaut e Coots sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bornauw e Faes. A centrocampo Schrijvers e Heyen in cabina di regia con Bastien e Mangala sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo formato da Mbenza e Lukebakio.

QUI ITALIA – Di Biagio dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Calabresi e Dimarco sulle fasce laterali mentre nel mezzo Mancini e Bastoni. A centrocampo Mandragora in cabina di regia con Barella e Pellegrini mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Chiesa, Cutrone e Kean.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Belgio – Italia, valido per la terza ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su RAI 1.

Le probabili formazioni di Belgio – Italia

BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cobbaut, Bornauw, Faes, Coots, Bastien, Schrijvers, Heyen, Mangala, Mbenza, Lukebakio. Allenatore: Walem

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi; Bastoni, Mancini, Dimarco, Barella, Mandragora, Pellegrini, Chiesa, Cutrone, Kean. Allenatore: Di Biagio

STADIO: Mapei Stadium