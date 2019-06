Europei Under 21, Belgio – Italia: le formazioni ufficiali

REGGIO EMILIA – Tutto é pronto per l’inizio di Belgio – Italia, incontro valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. In palio punti importantissimi: la squadra di Di Biagio, per passare il turno, ha infatti bisogno di una vittoria, sperando che conemporaneamente la Spagna batta la Polonia. A breve verranno comunicate le scelte fatte dai due tecnici.

BELGIO UNDER 21 (4-4-2): De Wolf, Cools, Cobbaut, Bushiri, Bornauw; Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien; Saelemaekers, Lukebakio. Ct. Walem.

ITALIA UNDER 21 (4-2-3-1): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora; Lo. Pellegrini, Locatelli, Chiesa; Cutrone. Ct. Di Biagio.

