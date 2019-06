Ritiro Inter, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 dell’Inter. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei nerazzurri

MILANO – Prende forma la nuova Inter targata Conte. Dopo una stagione fatta di alti e bassi sotto la guida di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono pronti ad alzare l’asticella: la qualificazione in Champions League non basta più, l’ex tecnico di Juventus e Chelsea darà l’assalto allo scudetto, che a Milano, sponda nerazzurra, manca da poco più di nove anni. Per farlo, i nerazzurri opteranno per un mercato più di qualità che di quantità, come confermato dal DS Piero Ausilio: “Nomi non ne facciamo: prenderemo 3 o 4 giocatori privilegiando la qualità piuttosto che la quantità”. Il primo acquisto è in dirittura d’arrivo: si tratta di Stefano Sensi, centrocampista classe ’95 del Sassuolo che con ogni probabilità arriverà in nerazzurro con un prestito oneroso di cinque milioni e diritto di riscatto fissato a venticinque, più il cartellino del giovane Vergani. Si continua a trattare per Barella e Dzeko, mentre Lukaku potrebbe arrivare solo in caso di cessione dell’ex capitano Icardi. Il bomber di Rosario è richiesto principalmente dalla Juventus e dal nuovo allenatore dei bianconeri, Sarri, che non ha mai nascosto di apprezzarlo particolarmente.

Precampionato 2019-2020 dell’Inter: dal ritiro alle amichevoli estive

Il ritiro dei nerazzurri avrà inizio lunedì 8 luglio a Lugano, dove ci rimarranno fino a domenica 14, data della prima amichevole stagionale contro i padroni di casa ticinesi. Successivamente, l’Inter partirà alla volta dell’Asia dove si disputerà l’International Champions Cup: i nerazzurri esordiranno in questo torneo sabato 20 luglio nel match contro il Manchester United, seguito da quelli con Juventus e PSG. Al ritorno in Europa in programma altri due incontri: il 4 agosto contro il Tottenham ed il 10 contro il Valencia.

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI