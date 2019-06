Ritiro Fiorentina, precampionato 2019-2020: amichevoli estive

Calendario precampionato 2019-2020 della Fiorentina. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei viola

FIRENZE – Dopo una stagione a dir poco fallimentare e il passaggio di proprietà avvenuto nelle scorse settimane, la Fiorentina si appresta a ripartire da zero. Rocco Commisso, nuovo proprietario del club gigliato, ha le idee chiare: riportare la Fiorentina dove merita di essere. Il primo obiettivo del magnate italoamericano è quello di blindare Federico Chiesa, richiestissimo dai top club italiani: “Non lo vendo nemmeno per 100 milioni. L’ho visto giocare e ha fatto cose straordinarie, è il nostro orgoglio. Il giorno della mia presentazione ho detto che rappresenta la Fiorentina in Nazionale ed è un orgoglio unico. Non abbiamo bisogno di soldi e non ci sono clausole rescissorie”. Può salutare, invece, Veretout, che negli ultimi giorni pare essersi avvicinato sensibilmente al Milan di Giampaolo. La panchina della Fiorentina, per adesso, rimane ben salda tra le mani di Vincenzo Montella, mentre ha dato l’addio Pantaleo Corvino, sostituito da Pradè, che quindi diventa il nuovo direttore sportivo dei gigliati. Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, la Fiorentina ha già ufficializzato gli arrivi di Rasmussen dall’Empoli, Zurkowski dal Górnik Zabrze, entrambi prelevati nella finestra invernale, e Terzic, terzino sinistro serbo classe ’99.

Precampionato 2019-2020 della Fiorentina: dal ritiro alle amichevoli estive

Il ritiro della Fiorentina avrà inizio il prossimo 6 luglio, quando partirà alla volta del Trentino, più precisamente a Moana, dove ci rimarrà fino al 21.

Durante questo periodo il periodo, saranno disputate quattro partite amichevoli: la prima partita vedrà la squadra viola, mercoledì 10 luglio alle ore 17:00, affrontare il Val di Fassa Team; nelle successive tre amichevoli la Fiorentina affronterà il Real Vicenza, domenica 14 luglio alle 17:00, il Bari, mercoledì 17 luglio alle 17:00, e infine il Benevento sabato 20 luglio, sempre alle ore 17:00.

IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI