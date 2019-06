Ritiro Sampdoria: precampionato 2019 – 2020: le amichevoli estive

Calendario precampionato 2019 – 2020 della Sampdoria. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei blucerchiati

GENOVA – Dopo il nono posto finale nella classifica del campionato 2018-2019, la Sampdoria riparte con un nuovo allenatore. In panchina non ci sarà più Marco Giampaolo, migrato al Milan ma Eusebio Di Francesco, che, dopo aver rescisso l’accordo che lo legava alla Roma fino al 2020, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Genova dove lo attende un contratto triennale da 1,8 milioni a stagione. Considerato il possibile passaggio di modulo, dal 4-3-1-3 al 4-3-3, viene da pensare che alcuni giocatori, attualmente facenti parte della rosa, potrebbero non essere ritenuti idonei al nuovo sistema di gioco. Così come altri, quali Defrel e Gabbiadini, potrebbero essere meglio valorizzati. Per ora il primo arrivo della nuova era é Fabio Depaoli. L’esterno destro difensivo è stato acquistato a titolo definitivo dal ChievoVerona per tre milioni di euro ed è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla società blucerchiati per cinque anni. Chi, invece, ha già fatto le valigie dopo oltre dieci anni in Italia é Vid Belec: il portiere giocherà la prossima stagione nell’Apoel Nicosia.

Precampionato 2019 – 2020 della Sampdoria, dal ritiro alle amichevoli estive

La Sampdoria ha comunicato, tramite nota pubblicata sul sito ufficiale, che tornerà in ritiro, per la quinta volta consecutiva, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il Centro Sportivo di Temù, in provincia di Brescia, da domenica 14 luglio a sabato 27 luglio. Prima di allora Di Francesco comincerà a lavorare a Bogliasco da martedì 9 luglio con i consueti test atletici e i primi allenamenti. Non si esclude un secondo periodo di ritiro: l’ipotesi sarà vagliata nei prossimi giorni dalla dirigenza blucerchiata insieme al nuovo tecnico. Stesso discorso per quanto riguarda le amichevoli da disputare nel periodo pre-campionato.