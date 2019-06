Torna la nazionale con il campionato Europeo. Gara decisiva, obbligatorio vincere e sperare nel passaggio del turno. Si gioca anche Copa America, D’Africa e Mondiali donne

Sabato 22 giugno molto importante per l’Italia Under 21 che se la vedrà contro il Belgio in una sfida decisiva per andare avanti nell’Europeo. Il match, in programma dalle 21 avrà anche il supporto della nostra webcronaca. In campo oggi anche la Coppa D’Africa mentre così come la Copa America con il successo esterno per 2-1 del Cile sull’Ecuador. Si è anche giocato nella Super League cinese Beijing Guoan – Guangzhou R&F, finita 3-2. Nella Gold Cup finisce senza reti tra El Salvador e Giamaica mentre il Curacao passa 1-0 in casa dell’Honduras. Nel programma odierno anche due sfide del Mondiale femminile valide per gli ottavi ovvero Germania – Nigeria e Norvegia – Australia. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

